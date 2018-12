Informacje

Na stołeczne ulice wyjechały posypywarki fot. ZOM

42 posypywarki wyjechały jeszcze nocą na ulice Warszawy. Zarząd Oczyszczania Miasta zabezpieczył mosty, wiadukty, estakady oraz strome ulice.

Samochody wyjechały na miasto o godzinie 4.05. Pracowały na ulicach ze stromymi podjazdami, między innymi na Dolnej, Belwederskiej, Spacerowej czy Karowej. W sumie posypanych zostało prawie 230 kilometrów dróg.

Prognoza na środę

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za utrzymanie przejezdności tylko części warszawskich ulic, czyli tych, którymi kursują autobusy komunikacji miejskiej. Pozostałe oczyszczane są m.in. na zlecenie urzędów dzielnic. Na bieżąco monitorowany jest stan nawierzchni dróg i prognozy pogody. W razie potrzeby zlecone zostaną kolejne akcje mające na celu zabezpieczenie jezdni przed śliskością.

Termometry w Warszawie pokazywały w nocy z wtorku na środę i nad ranem jeden stopień poniżej zera. Dlatego też ci kierowcy, którzy nie trzymają swoich aut w garażach, muszą się liczyć z koniecznością skrobania szyb.

Jak informuje tvnmeteo.pl, w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Temperatura wyniesie maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1012 hPa i rośnie.

IMiGW ostrzega

Najbliższe dni również mogą być trudne dla kierowców i pieszych. Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej może ostrzec w czwartek mieszkańców województwa Mazowieckiego przed oblodzeniem. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C

Zobacz też, jak informowaliśmy o marznącym deszczu w poniedziałek:

ml/pm