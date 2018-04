Śledztwo w sprawie reprywatyzacji. Areszt dla adwokatów przedłużony

Informacje

O przedłużeniu aresztu dla adwokatów poinformował dziennikarzy po posiedzeniu sądu prokurator Krzysztof Sztur z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. - Sąd podzielił wnioski prokuratury i przedłużył areszt o trzy miesiące - powiedział prokurator o sprawie Aliny D.

"Obawa matactwa"

Informacje Reprywatyzacja Skaryszewskiej 11. Dwie osoby z zarzutami - Na polecenie prokuratora policja zatrzymała we wtorek rano dwie osoby w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji nieruchomości przy... WIĘCEJ »

- Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podzielił argument, że w przypadku N. zachodzi obawa matactwa - dodał prokurator.

Adwokat Alina D. jest podejrzana o to, że wspólnie i w porozumieniu ze swoim synem Jakubem R. byłym wiceszefem Biura Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza, brała udział w oszustwie dotyczącym między innymi reprywatyzacji działki na placu Defilad, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki.

Adwokat Robert N. (brat Marzeny K. - byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, która również przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym reprywatyzacji), zdaniem prokuratury miał wspólnie i w porozumieniu z adwokat Aliną D. i jej synem Jakubem R., brać udział w oszustwie dotyczącym wydania decyzji administracyjnych dla nieruchomości położonych w Warszawie.

W sprawie działki na placu Defilad Jakub R. - zdaniem prokuratury – miał przyjąć ponad 30 milion złotych łapówki. R. i D. od lutego 2017 r. przebywają w areszcie. W ubiegłym tygodniu wrocławski sąd apelacyjny przedłużył Jakubowi R. areszt na kolejne trzy miesiące, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie mógł go opuścić po wpłaceniu dwóch milionów złotych poręczenia majątkowego. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura. W czwartek sąd rozpatrzy to zażalenie.

11 nieruchomości

Alina D. jest również podejrzana o to, że wspólnie i w porozumieniu z Jakubem R. oraz adwokatem Robertem N. miała brać udział w oszustwie polegającym na wydaniu decyzji administracyjnych dotyczących 11 innych nieruchomości położonych w Warszawie. Przestępstw tych miała dopuścić się pomiędzy kwietniem 2010 r. a sierpniem 2012 r.



R. i D. mieli - zdaniem prokuratury - dopuścić się również oszustwa w związku z uzyskaniem prawa własności i użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościelisku przy ul. Salamandry 30 oraz w Warszawie przy ul. Morszyńskiej 27.



Według prokuratury Alina D. i adwokat Robert N. reprezentowali dwie linie spadkobierców polskiego generała Tadeusza K. - angielską i kanadyjską. Jak twierdzą śledczy adwokaci wprowadzali w błąd spadkobierców m.in. co do czynności prawnych, które podejmują i roszczeń wchodzących w skład spadku po polskim generale.



"Zbyli oni na rzecz podstawionych osób prawa i roszczenia do nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Do zbycia praw i roszczeń doszło po znacznie zaniżonych kwotach, nie odpowiadających ich rzeczywistej, rynkowej wartości" – informowała wcześniej prokuratura.

DZIAŁKA POD DAWNYM ADRESEM CHMIELNA 70:

PAP/kz/ran/b