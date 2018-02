SLD poprze Trzaskowskiego? "Jak się weźmie do roboty"

Informacje

Jeżeli wszyscy warszawiacy będą wiedzieli, po co Rafał Trzaskowski chce zostać prezydentem Warszawy, to będzie poważną kandydaturą, którą może Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze - stwierdził w internetowej dogrywce "Jeden na jeden" w tvn24.pl Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD.

Czarzasty powiedział, że "SLD uważa, że rozsądnie by było wystawić jednego kandydata" na prezydenta w wyborach samorządowych w Warszawie. Jego zdaniem rozmowy w sprawie ewentualnego poparcia dla kandydata PO na ten urząd wkrótce "pewnie zaczną się odbywać".

Podkreślił również, że lokalne struktury SLD "mają wolną rękę" w popieraniu kandydatów w swoich miastach, dlatego o ewentualnym poparciu dla Trzaskowskiego będą decydowali działacze Sojuszu z Warszawy. Ze względu na to on sam "nic nie będzie miał w tej sprawie do powiedzenia".

"Sugeruję i proponuję Trzaskowskiemu"

Czarzasty pytany, czy Trzaskowski jest dobrym kandydatem na prezydenta, stwierdził: - Jak się weźmie do roboty, jak powie, co jest najważniejsze dla Warszawy poza pomnikiem [smoleńskim], którego Platforma nie wybudowała przez osiem lat, będziemy rozmawiać.

- Ja sugeruję i proponuję panu Trzaskowskiemu coś takiego: jeżeli wszyscy warszawiacy będą wiedzieli, po co chce zostać prezydentem, to w tym momencie będzie poważną kandydaturą, którą może Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze - zaznaczył szef Sojuszu.

Kalisz "człowiekiem nieprzewidywalnym"

Czarzasty poinformował, że SLD zbadało poparcie pięciu potencjalnych kandydatów, którzy mogliby startować w wyborach w Warszawie z ramienia tej partii. Zaprzeczył, by osoby te nie zgodziły się kandydować pod szyldem Sojuszu. Pytany o potencjalną kandydaturę Ryszarda Kalisza stwierdził, że "jest człowiekiem nieprzewidywalnym".

Zasugerował jednocześnie, że SLD z ewentualnym ogłoszeniem swojego kandydata poczeka do końca maja, bo chce poczekać, by zobaczyć, "jak będzie wyglądał rozwój sytuacji".

Odnosząc się do planów koalicyjnych Nowoczesnej i PO na wybory samorządowe, Czarzasty wykluczył koalicję z oboma partiami w jesiennych wyborach. Powiedział, że taki pomysł pojawił się w przeszłości, kiedy rozmawiano o wprowadzeniu trzymandatowych okręgów wyborczych.

Przyznał, że lewica najprawdopodobniej pójdzie do wyborów w trzech blokach: SLD, Partia Razem i ruch Barbary Nowackiej.

"Z Nowacką jest chyba taki problem"

Pytany, czy wyobraża sobie sojusz z Adrianem Zandbergiem z Partii Razem, stwierdził, że on "sobie wszystko wyobraża, ale problem polega na tym, że on [Zandberg] sobie tego nie wyobraża". - Mam 57 lat i sporo już widziałem w polityce. Moją rolą jest łączyć, rozmawiać. Do tego wszyscy muszą dojrzeć - ocenił.

Czarzasty był także pytany o Nowacką. - Z panią Barbarą Nowacką jest chyba taki problem, że ona sama jeszcze nie wie, z kim pójdzie - stwierdził. Dodał, że listy SLD są "absolutnie otwarte".

>> ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z WŁODZIMIERZEM CZARZASTYM W "JEDEN NA JEDEN" <<

pk/now