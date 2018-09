SLD pokazało "jedynki" do rady miasta. Wśród nich Jaruzelska i Hartman

Informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej zaprezentował w poniedziałek liderów list do Rady Warszawy i sejmiku Mazowsza. Wśród "jedynek" znaleźli się córka generała Jaruzelskiego - Monika Jaruzelska, profesor Jan Hartman i Danuta Waniek. Na listach są też przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego.

- Idziemy do wyborów drużyną ludzi kompetentnych, otwartych, doświadczonych samorządowców i osób, które do tej pory nie działały, ale mają szereg pomysłów i świeże spojrzenie na to, jak Warszawę zmienić - powiedział na konferencji Sebastian Wierzbicki, szef warszawskich struktur SLD, który prezentował liderów list.

Rada Warszawy podzielona jest na dziewięć okręgów. W pierwszym (Śródmieście i Ochota) "jedynką" jest Andrzej Rozenek, który równolegle jest kandydatem SLD na prezydenta Warszawy.

Córka generała

W drugim obejmującym - obejmującym Pragę Południe i Rembertów - listę otwieraa, córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, dziennikarka i projektantka. Dopytywana przez dziennikarzy, dlaczego się angażuje, przyznała, że już kilka miesięcy temu zapowiadała, że chciałaby wystartować w wyborach samorządowych, a z "SLD jest jej po drodze".

Pytana zaś o pomysły i postulaty odparła krótko, że o tym będzie mówić wspólnie z innymi działaczami partii "już wkrótce". - Dziś mówimy o nazwiskach. Pani Monika pracuje przy kilku naszych projektach, które wkrótce ujawnimy - wtrącił Sebastian Wierzbicki, który poprowadzi listę do Rady Warszawy z Mokotowa.

Z Krakowa do Warszawy

W okręgu czwartym, czyli z Woli, liderem został profesor Jan Hartman, były działacz m.in. Twojego Ruchu, z którego w 2014 roku został wyrzucony za tekst na temat kazirodztwa. - Przenosi się do Warszawy z Krakowa i od października będzie wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Mamy nadzieję, że przeniesie do Warszawy wiele swoich postulatów - oznajmił Wierzbicki.

Z okręgu obejmującego Bielany i Żoliborz z pierwszego miejsca wystartuje wieloletnia Rzeczniczka Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska.

Nowy koalicjant

Lider w okręgu szóstym (Praga Północ i Białołęka) to sekretarz Stronnictwa Demokratycznego. Jak wskazał Wierzbicki, Stronnictwo porozumiało się z SLD przed wyborami i jego członkowie wystartują z list Sojuszu.

"Jedynką" w okręgu siódmym (Targówek, Wawer i Wesoła) będzie rzeczniczka prasowa SLD Anna Maria Żukowska. W okręgu ósmym (Ursynów, Wilanów) - lewicowy dziennikarz i były poseł Piotr Gadzinowski, zaś w ostatnim - obejmującym Bemowo, Ursus i Włochy - wieloletni radny miasta Andrzej Golimont. Mandat pełnił przez 20 lat - od 1994 roku do 2014.

Powalczą o sejmik

Jeśli chodzi o "jedynki" do sejmiku Mazowsza, Warszawa jest podzielona na trzy okręgi. Pierwszy obejmuje dzielnice Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Mokotów, Ochota. Tu liderką SLD jest Katarzyna Maria Piekarska, wieloletnia posłanka, a obecnie radna w sejmiku.

W okręgu drugim obejmującym Bemowo, Bielany, Ursus, Włochy, Wola, Żoliborz na pierwszym miejscu jest Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska - była posłanka oraz warszawska radna (zdobyła mandat w 2010 roku). Okręg trzeci natomiast - czyli dzielnice Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Północ, Praga Południe - poprowadzi Danuta Waniek, była posłanka i szefowa kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Wokół tych 12 liderów już tworzone są listy. Będą to mocne nazwiska. Osoby, które działają w radach spółdzielni, lokalnych społecznościach - zapowiedział Sebastian Wierzbicki. Dodał też, że "niebawem" przedstawiony zostanie program wyborczy SLD dla Warszawy.

- Będzie prospołeczny, ale i realny. Nie będziemy opowiadać o ośmiu liniach metra. Nie będziemy okłamywać wyborców - podkreślił szef warszawskiego Sojuszu.

