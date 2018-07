Śladem powstańców z Mokotowa. Nowa trasa Biegu Powstania Warszawskiego

Informacje

W następną sobotę, 28 lipca wystartuje 28. Bieg Powstania Warszawskiego. Po raz pierwszy zawodnicy zmierzą się z nową trasą wytyczoną na terenie Mokotowa. Weźmie w nim udział blisko 12 tysięcy osób. Jak podaje ratusz, zostało jeszcze około 300 pakietów startowych.

Bieg Powstania Warszawskiego jest drugą imprezą sportową z cyklu Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć". Zwykle jego trasa prowadziła śródmiejskimi ulicami, obok miejsc, w których toczyły się najcięższe powstańcze walki.

W tym roku, z powodu przedłużającego się remontu placu Krasińskich i ulicy Miodowej, zawodnicy pobiegną ulicami Mokotowa.

Sportowa forma upamiętnienia

- Pamiętajmy, że nie tylko w centrum Warszawy toczyły się walki podczas powstania warszawskiego. Także Mokotów i Sadyba objęte były działaniami bojowymi. Biegacze ze szczegółami historycznymi będą mogli osobiście zapoznać się podczas najbliższego Biegu Powstania Warszawskiego, który organizowany jest w okolicach Toru Łyżwiarskiego "Stegny" - mówił w czwartek Paweł Lech, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.

Wydarzenie jest sportową formą upamiętnienia 63 dni powstańczych walk. Zawodnicy startujący w biegu oddają w ten sposób hołd bohaterom i ofiarom tych dni.

Śladem powstańczych walk na Mokotowie

- Wszystko na świecie przemija powoli, i pamięć o szczęściu i o tym co boli. Wszystko przemija, tak chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje – wspomnienie. I właśnie tym biegiem wspominamy to, co działo się 74 lata temu. Dla nas to są wspomnienia bardzo bolesne, kiedy ginęli nasi serdeczni koledzy. Mam szczególny sentyment do tegorocznego biegu z uwagi na trasę, która została poprowadzona na Mokotowie, gdzie uczestniczyłem w walkach - mówił podczas konferencji Eugeniusz Tyrajski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich.

Uczestnicy biegu mają do wyboru dwie trasy - na dystansie pięciu lub dziesięciu kilometrów. Ich wspólny start znajdować się będzie na ulicy Pory.

Jako pierwsi wyruszą biegacze na krótszym dystansie - o godzinie 20.30. Pobiegną ulicą Sikorskiego, zawrócą na przejeździe na wysokości Czarnomorskiej, dalej pokierują się w stronę alei Witosa. Kolejna nawrotka czeka ich na wysokości ulicy Beethovena. Następnie pobiegną zachodnią jezdnią alei Witosa do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego. Później skręcą w prawo we wschodnią jezdnię Sobieskiego, a na wysokości Beethovena zmienią jezdnię na zachodnią, na której po około 500 metrach nastąpi nawrotka. Po dobiegnięciu do Idzikowskiego i skręcie w prawo biegacze zakończą wyścig.

Na dłuższym dystansie biegacze staną na starcie o godzinie 21.10. Na początku też pobiegną ulicą Sikorskiego i zawrócą na wysokości Czarnomorskiej. Potem skręcą w prawo w ulicę Sobieskiego. Na wysokości alei Wilanowskiej zawrócą na przejściu dla pieszych, tak by nie blokować alei. Gdy dotrą już do alei Witosa, będą musieli znów skręcić w prawo. Na wysokości ulicy Beethovena zaplanowana jest kolejna nawrotka i powrót zachodnią jezdnią alei Witosa do skrzyżowania z Sobieskiego. Tam zawodnicy skręcą w prawo we wschodnią jezdnię Sobieskiego. Końcówka biegu będzie przypominała tę na krótszym dystansie – na wysokości Beethovena nastąpi zmiana jezdni na zachodnią, potem nawrotka i po dotarciu do Idzikowskiego - skręt w prawo wprost na metę.

Dla biegaczy przygotowanych zostało 12 tysięcy pakietów startowych. Jak poinformował w czwartek ratusz, na dziewięć dni przed startem, dostępnych było jeszcze około 300 miejsc na liście uczestników.

Trasa 28. Biegu Powstania Warszawskiego fot. Urząd Miasta

Bieg po schodach PAST-y

Po raz piąty wstępem do wieczornej imprezy sportowej będzie Bieg Zdobycia PAST-y. To wydarzenie ma upamiętniać heroizm i ofiarność powstańców podczas zdobywania budynku przy Zielnej 39. W rywalizacji weźmie udział około 700 zawodników. Do pokonania będą mieli dziewięć pięter.

W sobotę, wszyscy uczestnicy będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Do takich przejazdów będzie ich uprawniał numer startowy. Dodatkowo między Metrem Wilanowska a pętlą autobusową na Stegnach będzie kursowała specjalna linia autobusowa. Autobusy będą odjeżdżały co 10 minut. Od godz. 19 z Metra Wilanowska do pętli autobusowej Stegny, a w przeciwnym kierunku od godziny 21.

W tym roku 63 uczestników biegu weźmie udział w nietypowej lekcji historii. Zwycięzcy oraz osoby wylosowane pośród zawodników zejdą do kanału burzowego przy Karowej. Będą mogli zobaczyć fragment podziemnego labiryntu, który służył powstańcom jako droga łączności, ewakuacji i akcji bojowych.

1/3 Trasa 28. Biegu Powstania Warszawskiego fot. Urząd Miasta 2/3 Koszulki dla uczestników 28. edycji biegu fot. TVN24 3/3 Medale dla uczestników 28. edycji biegu fot. Urząd Miasta





