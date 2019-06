Informacje

Tak wyglądają przykładowe kontrole (zdjęcie archiwalne) fot. tvn

Nauka w szkołach dobiega końca. Okres przedwakacyjny to duża liczba wyjazdów na "zielone szkoły". Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających z Warszawy, policjanci warszawskiej "drogówki" już w poniedziałek 3 czerwca uruchamiają punkt kontroli autokarów "TORWAR" przy ul. Łazienkowskiej - informuje Komenda Stołeczna Policji.

Autokary, które przyjadą na miejsce między godziną 6.00 a 9.30 zostaną sprawdzone przez funkcjonariuszy. Kontrolowany będzie stan techniczny pojazdu, a także trzeźwość i uprawnienia kierowcy.

Przyjadą do kontroli

Punkt kontroli będzie działał do 30 czerwca. Przed godz. 6.00 i po 9.30 również będzie możliwość sprawdzenia autokarów. Trzeba to jednak wcześniej zgłosić do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak podaje KSP, można to zrobić pod numerami telefonów: (22) 603-77-55 (całodobowo) lub (22) 603-77-18 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00).

To, czy autokar posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC, można sprawdzić także na stronie internetowej.

Kontrole są przeprowadzane również zimą:

