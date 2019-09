Skarżyli się na tłok z Rembertowa, dostali dłuższe pociągi

Informacje

Na niektórych trasach pojawią się trzywagonowe pociągi fot. KM

"Ze względu na utrudnienia w podróży transportem kolejowym na odcinku Warszawa Rembertów – Warszawa Wschodnia, spółka Koleje Mazowieckie podjęła działania w celu poprawy warunków podróżowania. Została podjęta decyzja o zwiększeniu zestawień z 2 do 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)" - poinformowały KM.

Chodzi o cztery pociągi kursujące w porannym i popołudniowym szczycie. Od piątku taki "wydłużony" pociąg odjeżdża z Rembertowa o godzinie 7.40 i przyjeżdża do Rembertowa o 16.16.

Natomiast od poniedziałku będzie to skład odjeżdżający z Rembertowa o godzinie 7.30 i przyjeżdżający do Rembertowa o 17.42.

Koleje przypomniały również, że dłuższe pociągi odjeżdżają już z Rembertowa o godzinie 7.15 i przyjeżdżają o 17.27.

W czwartek na trasę wyjechała też zastępcza linia autobusowa ZS2.

"Jak śledzie w beczce"

Liczba kursów pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 została ograniczona ze względu na kontynuację prac na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów.

W czwartek sytuację opisywał na Facebooku Rembertów Bezpośrednio: "Zapchane, wiecznie spóźnione pociągi, a my w środku jak śledzie w beczce to nasz chleb powszedni. Pokłady cierpliwości nam się skończyły".



Od 5 września Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił linię autobusów ZS2, co potwierdził nam Tomasz Kunert z ZTM. Wyjaśnił też, że linia zastępcza jeździła już wcześniej, ale została zawieszona na czas wakacji. - Autobusy nie cieszyły się popularnością, jeździło bardzo mało osób. Potrafiło być trzech, pięciu pasażerów w autobusie. Nie odwiesiliśmy jej od razu po wakacjach, żeby zobaczyć, jak będzie po zmianach 1 września. Zatem spróbujemy jeszcze raz - wytłumaczył rzecznik.

Teraz urzędnicy sprawdzą czy będą pasażerowie. - Jeżeli nie, to zawiesimy. Do 14 września zweryfikujemy, czy to ma sens - zapowiedział Kunert.

W marcu byliśmy z kamerą na rembertowskim peronie. Już wtedy składy były przepełnione:

