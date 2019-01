Skaczą z 14. piętra. Dla WOŚP

Informacje

Skok z 14. piętra dla WOŚP TVN24

Pierwsi śmiałkowie skoczyli już z 14-piętrowego bloku. W ten sposób wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. By włączyć się do akcji, wystarczy wpłata do puszki i dużo odwagi.

Lina do skoku w układzie roll jump, zawisła pomiędzy budynkami przy Dantego 1 i Szekspira w Warszawie. Skok będzie można oddać od godziny 10 do godziny 17.

Już po raz trzeci w kolejce ustawiają się miłośnicy mocnych wrażeń. - Skłoniła mnie do tego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Trzeba coś zrobić dla dzieciaków, a przy okazji pokonać własny lęk - powiedział Łukasz Olton, autor bloga "Łowcy Wrażeń".

- Nie boisz się? - pytała Karolina Wasilewska, reporterka TVN24.

- Boję się. Mam paniczny lęk wysokości. Ale cóż… może tym razem się przełamię - stwierdził mężczyzna.

Skok z 40 metrów

Chętni do skoku muszą spełnić dwa warunki: trzeba mieć ukończone 18 lat oraz zasilić puszkę orkiestry kwotą nie mniejszą niż 30 złotych. Na dachu czeka na nich podest, z którego mogą zeskoczyć przypięci do elastycznej liny. Powinni też pamiętać o ciepłym i komfortowym ubraniu. Niezbędna będzie też odwaga - od ziemi dzieli ich 40 metrów wysokości.

Na charytatywną aukcję trafił też skok otwierający wydarzenie. Został wylicytowany za 180 złotych.

Organizatorami wydarzenia są grupa Zero Grawitacji we współpracy z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową "Wawrzyszew".

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 13 stycznia. Orkiestra gra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

kk/ec