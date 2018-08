Sinice nad Zegrzem. "Ostrzegamy przed kąpielą w tym miejscu"

Informacje

Zielony nalot na wodach Zalewu Zegrzyńskiego. Sanepid ostrzega przed sinicami. Kąpielisko w Nieporęcie zostało zamknięte i obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.

Jak powstają sinice fot. Fundacja WWF Polska

Nad zalewem wolny czas spędzają mieszkańcy Warszawy i pobliskich miast jak Legionowo czy Nieporęt, w którym znajduje się zamknięte kąpielisko. Oficjalną decyzję o zamknięciu kąpieliska podjął sanepid. Powodem - dobrze nam już znane – sinice.

Obszar objęty zakazem jest wydzielony w wodzie żółtymi i czerwonymi bojkami. Wchodząc do wody poza strzeżonym obszarem, robimy to na własną odpowiedzialność.

- Wszystko to, co dzieje się poza kąpieliskiem, to już niestety jest kwestia podejmowania własnego ryzyka – relacjonowała reporterka TVN24, Olga Olesek.

"Nadajemy sygnały dźwiękowe"

- Chcemy ostrzec przed kąpielą w tym miejscu. Nadajemy sygnały dźwiękowe z surowym zakazem kąpieli oraz znakujemy teren odpowiednimi znakami z napisem "uwaga sinice!" – powiedziała dyrektor Centrum Rekreacji Nieporęt, Anita Madej.

- Naprawdę nie polecam kąpieli w takiej temperaturze. Na terenie gminy Nieporęt jest jeszcze wiele atrakcji, więc to lato może być też fajnie spędzone – dodała.

"Można dostać mandat"

Kto chce ryzykować kontakt z sinicami, ten może odejść nieco dalej. Tam można brodzić w wodzie, ponieważ to nie jest już teren pod nadzorem ratowników. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne instrumenty prawne, którymi dysponują służby.

- Na naszych oczach pojawiają się łodzie należące do policji rzecznej, pojawia się też straż miejska i różnego rodzaju inne służby, które wspierają w tym momencie zarząd kąpieliska w tym, żeby pilnować, aby nie dochodziło tutaj do wchodzenia do wody, w której są sinice. Za takie niestosowanie się do zakazów i zakazu kąpieli, można otrzymać mandat – relacjonowała Olga Olesek.

Problemy żołądkowe, wysypki

Eutrofizacja (przeżyźnienie wód związkami azotu i fosforu) i utrzymywanie się wysokiej temperatury wody przyczyniają się do powstawania zakwitów sinic i glonów. Masowe zakwity tych organizmów powodują zmętnienie wody i ograniczają jej przejrzystość. Woda zaczyna przypominać zieloną zupę.

Sinice wytwarzają niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli. Prądy wody je rozcieńczą, jednak potrzeba na to czasu.

Konsekwencje kąpieli w wodach, gdzie są bakterie, mogą być różne, często bardzo niebezpieczne.

Jak mówił Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, kiedy napijemy się takiej wody, o dużym stężeniu sinic, możemy mieć problemy żołądkowe, takie jak biegunka i wymioty.

mn