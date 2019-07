Sinice i zanieczyszczenia. Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim

Informacje

"Inne zanieczyszczenia" z Jeziorku Czerniakowskim Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

W piątek w jeziorku zakwitły sinice, przez weekend nie można się było w nim kąpać. Podobnie jest na początku tygodnia.

- Zakwit sinic został odnotowany. W piątek, sobotę i niedzielę kąpielisko było zamknięte. W poniedziałek, nadal jest zamknięte, ale już nie ze względu na sinice, bo organoleptycznie stwierdzono, że one zniknęły - mówi Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

I wyjaśnia że z badań wynika, że w wodzie znalazły się teraz "inne zanieczyszczenia".

- Sezon na kąpielisko jest otwarty, ale woda jest nieprzydatna do kąpieli z uwagi na wystąpienie innych zanieczyszczeń. Trudno powiedzieć jak długo to potrwa - precyzuje Narożniak.

Jak przypomina, stan wody można sprawdzać na stronie WSSE w serwisie kąpieliskowym. Dane są tam aktualizowane codziennie.

Sinice mogą być niebezpieczne dla człowieka

Wykwitom sinic sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru. Wytwarzają one niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli w wodzie, gdzie są obecne. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

- Grożą nam konsekwencje zdrowotne, bo te cyjanobakterie produkują szereg różnych toksyn, szczególnie przy ich rozpadzie. Pod koniec własnego życia mogą wydzielać neurotoksyny, hepatotoksyny i dermatotoksyny, czyli wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, łącznie z porażeniami mięśni przy większej ilości i częstszym dostaniu się ich do organizm - mówił rok temu w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

Doprecyzował, że hepatotoksyny mogą uszkodzić naszą wątrobę, z kolei dermatotoksyny tylko po samym wejściu do wody mogą spowodować świąd, pokrzywkę i różne wypryski.

W Jeziorku Czerniakowskim wykryto "inne zanieczyszczenia" fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl















mp/ran