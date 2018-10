Siedem nowych zarzutów dla "Froga"

Informacje

Porsche z zakazem

Jak podaje KSP, w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV "Frog" w usłyszał zarzuty złamania czterech zakazów kierowania pojazdami i trzech zakazów administracyjnych.Art. 244. kk dotyczy niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych. W tym przypadku chodzi o zakaz kierowania pojazdami. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Art. 180a. mówi o prowadzeniu pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Kk przewiduje za to karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

"Frog" został zatrzymany przez policję pod koniec września na Woli. Choć miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to jednak prowadził porsche panamera. Po sprawdzeniu tożsamości kierowcy okazało się, że ma on cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych kończące się w różnych miesiącach 2019 roku.



Auto zostało odholowane na policyjny parking, a kierowca dostał wezwanie na przesłuchanie.

"Przyznał się"

Sam N. pisał na Facebooku: "Od kilku lat żyję zgodnie z prawem i obowiązującymi normami społecznymi. Mam zakaz prowadzenia pojazdów i konsekwentnie po ulicy jeżdżę jedynie rowerem".

Z kolei tydzień temu, w piątek 5 października "Frog" usłyszał z kolei na policji zarzut z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Chodzi o zdarzenie z Białołęki z połowy marca tego roku.

- Robert N. został przesłuchany, przyznał się do tego zdarzenia, ale wskazywał, że nie wiedział, że zakazem objęte jest takie miejsce jak parking centrum handlowego. Po zakończeniu czynności akt oskarżenia trafi do sądu - mówi Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

I dodaje, że podejrzany złożył wniosek dobrowolne poddanie się karze. - Ale raczej nie zostanie uwzględniony ze względu na jego uprzednią karalność za podobne przestępstwa oraz wysoką szkodliwość społeczna jego zachowania - zaznacza Krynke.

Nie pierwszy raz

O Robercie N. ps. "Frog" stało się głośno, gdy w czerwcu 2014 r. w internecie pojawił się film nagrany kamerą umieszczoną w aucie, na nagraniu widać jak mężczyzna - później, w trakcie śledztwa potwierdzono, że był to Robert N. - jadąc ulicami Warszawy, łamie wiele przepisów ruchu drogowego. M.in. wjeżdżał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, prowadził auto z dużą prędkością slalomem między innymi pojazdami, a także ścigał się z motocyklistami.

"Frog" znany jest ze swoich niebezpiecznych rajdów po stolicy i na trasie między Jędrzejowem a Kielcami. Nagrania, pokazujące popisy kierowcy, były publikowane w internecie. W 2016 roku uprawomocniło się pięć wyroków związanych z łamaniem przepisów drogowych przez mężczyznę. Sąd zadecydował między innymi o trzyletnim zakazie prowadzenia pojazdów.

Wówczas N. sądzony był za wykroczenia, jakie popełnił podczas jazdy ulicami Warszawy.

Cały czas przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa toczy się inny proces - o przestępstwo "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym".

