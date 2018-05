Siedem dni majówki za nami. 151 kierowców pijanych

Informacje

Za nami siedem dni długiego weekendu. Policja podsumowuje sytuację na warszawskich ulicach.



W ostatnich dniach stołeczni funkcjonariusze na ulicach pojawiali się częściej niż zwykle. Prowadzili akcję "Bezpieczny weekend". Teraz podali kolejne liczby.



"Do tej pory policjanci garnizonu stołecznego w ramach akcji ujawnili 151 kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. Od początku długiego weekendu na warszawskich ulicach oraz drogach okolicznych powiatów doszło do 31 wypadków, w których śmierć poniosły trzy osoby, a 32 zostały ranne" - poinformowali w piątek przed południem.



Jednak - jak dodali - akcja nie jest jeszcze zakończona. Do końca tygodnia policjanci będą sprawdzać, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a także czy dzieci są przewożone w fotelikach.



Zwrócą również uwagę na stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierowców przepisów ruchu drogowego oraz stan trzeźwości kierujących.

