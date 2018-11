Setki tysięcy zniczy. Tak obchodziliśmy Wszystkich Świętych

Informacje

W pobliżu warszawskich nekropolii zmieniła się organizacja ruchu, nadając pierwszeństwo komunikacji miejskiej. Na ulice wyjechały setki dodatkowych autobusów i tramwajów. Część ulic zamieniono w parkingi, a przy cmentarzach pojawiły się dodatkowe patrole policji i straży miejskiej. Tak relacjonowaliśmy stołeczne wydarzenia w dniu Wszystkich Świętych.

20.50 Na ulicach jest już spokojnie. Nigdzie nie ma większych utrudnień. Na tvnwarszawa.pl kończymy naszą relację.

19.40 Ruch drogowy już jest spokojny, choć wokół cmentarzy są nadal niewielkie zatory - informuje stołeczna policja. Sytuacja powoli wraca do normy. Na stołecznych nekropoliach nadal jest wielu spacerujących. - Przychodzimy na cmentarz zawsze wieczorem we Wszystkich Świętych, bo lubimy tę niezwykłą atmosferę zadumy i spokoju - powiedziała reporterce TVN24 jedna z kobiet odwiedzających cmentarz.

19.20 Większość linii cmentarnych zakończyła już kursowanie 1.11. Do 21 jeździć będą jeszcze linie C11, C12 i C90.

18.20 Ponownie przywrócony został przejazd koło cmentarza przy ul. Złotej Jesieni - poinformował ZTM. Autobusy linii 115 i 142 wracają na trasę podstawową do pętli Aleksandrów.

17.45 ZTM informuje, że nastąpiło ponowne zamknięcie ulicy Złotej Jesieni dla autobusów. Linie 115 i 142 kierowane są na trasę skróconą: PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA - ... - Hiacyntowa - Techniczna - Zagórzańska - zawrotka na rondzie - Zagórzańska – SAMORZĄDOWA 01 - Zagórzańska - Techniczna - Hiacyntowa - ... – PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA

17.40 Po zmroku na cmentarzach nadal jest wielu odwiedzających, ale tłumy się zmniejszyły. Wokół cmentarza na Powązkach po chodnikach można spacerować w miarę swobodnie.

16.33 Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że na Cmentarz Północny dowiózł około 200 tysięcy osób.

Wstępne szacunki podają, że dziś 200 tys. osób jadących na cmentarz północny wybiera autobusy :) pic.twitter.com/Iwtz6JwU9e — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 1 listopada 2018

15.43 Do godziny 19 w sześciu miejscach otwarte będą specjalne kasy z biletami komunikacji miejskiej. Można je znaleźć przy rondzie Wiatraczna, placu Narutowicza i Królewskiej, a także przy cmentarzach Bródnowskich (na św. Wincentego), Północnym (przy bramie głównej) i przy Wojskowych Powązkach.

#1listopada Przypominamy, że dziś pracują specjalne kasy biletowe przy rondzie Wiatraczna, pl. Narutowicza, ul. Królewskiej i cmentarzach Bródnowskim (św. Wincentego), Powązkowskim (wojskowym) oraz Północnym (brama główna). Zapraszamy do godz. 19:00. pic.twitter.com/cxMRLmGPln — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 1 listopada 2018

15.00 Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił dodatkowy przystanek autobusowy na ul. Odrowąża, tuż przed skrętem w ul. Matki Teresy z Kalkuty. Z przystanku Budowlana 54 odjadą tramwaje linii 1, 3, 4, 25, C1 i C6.

14.04 Policja przypomina, że w dniu Wszystkich Świętych w wielu miejscach zmieniona została organizacja ruchu. Apeluje też, by kierowcy nie jeździli na pamięć i stosowali się do zaleceń kierujących ruchem policjantów. Wspierają ich w tym strażnicy miejscy i żołnierze żandarmerii wojskowej.

Pamiętajcie, że w okolicach cmentarzy w wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu drogowego! Nie jeździjcie na pamięć. Kierowcy powinni stosować się do poleceń kierujących ruchem policjantów, a także żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. pic.twitter.com/SrZ61h7Ux9 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 1 listopada 2018

13.47 Nasz reporter ponownie sprawdził, jak wygląda dojazd do cmentarza Północnego od strony Wisłostrady. - Korek w tej chwili zmalał, ale nie na tyle, żeby wybierać się w to miejsce samochodem. Lepiej omijać Wisłostradę, jeśli chcemy przemieścić się w kierunku Gdańska, wybierajmy praską stronę Wisły - sugeruje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl. Utrudnienia zaczynają się obecnie na wysokości mostu Północnego. Wcześniej korek sięgał ulicy Gwiaździstej.

Na skrzyżowaniu Wisłostrady z Wóycickiego stoi patrol policji kierujący ruchem. Mimo to, by skręcić z Wisłostrady trzeba poczekać około 30 minut, ponieważ jest tak wiele aut zmierzających na cmentarz Północny.

13.15 Ze względu na ciężką sytuację na wyjeździe z Warszawy w stronę Łomianek, Zarząd Transportu Miejskiego skierował na trasę linii C81 dodatkowy autobus rezerwowy.

Do korzystania z komunikacji miejskiej zachęca stołeczna policja. Funkcjonariusze ostrzegają kierowców przed utrudnieniami na Marymonckiej, Pułkowej i Wisłostradzie.

Utrudnienia w ruchu w rejonie warszawskich nekropolii, szczególnie w rejonie cmentarza północnego. Zator drogowy na ul. Marymonckiej, Pułkowej oraz na Wisłostradzie. Zalecamy korzystanie ze specjalnych linii komunikacji miejskiej. https://t.co/9U95xGSg21 — Policja Warszawa (@Policja_KSP) 1 listopada 2018

13.12 Przy głównej bramie cmentarza Bródnowskiego przemieszczają się tłumy. - Ludzi jest bardzo dużo. Wejście i wyjście z terenu nekropolii odbywa się mozolnie, ale bez przeszkód - opisuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Wzdłuż muru cmentarza ustawione są stragany z kwiatami i zniczami. Po ulicy św. Odrowąża nieustannie kursują tramwaje. To nimi dociera tu najwięcej osób. Nad porządkiem przy przystankach i przejściach dla pieszych czuwają pracownicy Tramwajów Warszawskich.

12.16 Część kierowców, którzy utknęli w korku na Wisłostradzie usiłowało wydostać się z niego, wjeżdżając pod prąd w jeden z dojazdów do trasy. Te ryzykowne manewry zauważył nasz reporter relacjonujący sytuację na warszawskich ulicach w dniu Wszystkich Świętych.

>>ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO<<

1/5 Kierowcy uciekają z korka jadąc pod prąd fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/5 Kierowcy uciekają z korka jadąc pod prąd fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/5 Kierowcy uciekają z korka jadąc pod prąd fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/5 Kierowcy uciekają z korka jadąc pod prąd fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/5 Kierowcy uciekają z korka jadąc pod prąd fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl









12.03 Przystanek autobusowy przed wejściem na Powązki Wojskowe usytuowano bezpośrednio na wyłączonym fragmencie Powązkowskiej. Pasażerowie są wysadzani na ulicy, a autobusy zawracają na pobliskiej pętli i jadą w kierunku al. Jana Pawła II. Rozwiązanie się sprawdza. Na cmentarzu tłumy warszawiaków odwiedzają groby artystów, polityków i żołnierzy. Tłocznie robi się przede wszystkim przy punktach handlowych. Prowadzone są zbiórki na historyczne cmentarze i cele charytatywne.

Przystanek przy Powązkach Wojskowych fot. Piotr Bakalarski / tvnwarszawa.pl

11.58 Nasz reporter sprawdził, co dzieje się wokół cmentarza Bródnowskiego. - Tysiące ludzi i mnóstwo autobusów, które błyskawicznie przyjeżdżają i odbierają stąd kolejnych pasażerów. Komunikacja miejska jest dziś najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wszystkie drogi w okolicy i wokół cmentarza Bródnowskiego są zablokowane. Obowiązuje tu zakaz wjazdu dla samochodów osobowych - relacjonował na antenie TVN24 Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

11.25 Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że w pojazdach linii specjalnych "C" obowiązuje taryfa ZTM jak w 1. strefie. Dodatkowo, 1 i 2 listopada linie 727 i 737 funkcjonują jako linie specjalne obsługujące rejon Cmentarza Południowego. Wobec powyższego w autobusach tych linii na całej trasie obowiązują bilety i opłaty przewidziane dla strefy 1.

Dodatkowo w rejonie cmentarzy i większych punktów przesiadkowych pasażerowie mogą spotkać informatorów ZTM, którzy podpowiedzą, jak dotrzeć do warszawskich nekropolii.

#1listopada 11:10

Przypominamy, że w rejonie cmentarzy i ważniejszych punktów przesiadkowych znajdziecie dziś naszych informatorów, którzy z chęcią podpowiedzą jak sprawnie dojechać. Poznacie ich po pomarańczowych kamizelkach z logo WTP. pic.twitter.com/w00HsoSzZA — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 1 listopada 2018

11.21 Pod bramę Starych Powązek można podjechać wyłącznie taksówką lub autobusem. Powązkowska jest zamknięta dla ruchu prywatnych aut. Jeden pas jezdni przy murze cmentarza został wyłączony z ruchu, by mogli korzystać z niego piesi. Na chodniku odbywa się handel kwiatami i zniczami.

Stare Powązki fot. Piotr Bakalarski / tvnwarszawa.pl

Na rondzie Radosława ruch jest płynny. Przy zjeździe w kierunku cmentarza stoi patrol policji. Funkcjonariusze informują kierowców o objazdach. W okolice Starych Powązek co chwilę podjeżdżają tramwaje i autobusy, które nie są przepełnione.

11.00 Kierowcy jadący na cmentarz Północny do strony Bemowa również natkną się na utrudnienia. Zakorkowana jest cała ulica Estrady, a zwolnić trzeba już w miejscu, gdzie łączy się ona z Radiową.

Korek na dojeździe do cmentarza PółnocnegoMateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



10.45 Korek na Wisłostradzie wpłynął też na autobusy komunikacji miejskiej. "Z powodu sytuacji drogowej na trasie w kierunku Łomianek, linia C81 kursuje z opóźnieniem" - ostrzega Zarząd Transportu Miejskiego.

10.00 Sytuację na stołecznych ulicach na skuterze śledzi nasz reporter. - Staram się dojechać na cmentarz Północny, ale to nie ja zmagam się z problemami. Wszyscy kierowcy, którzy wybrali samochód osobowy zamiast komunikacji miejskiej, utknęli w tym gigantycznym korku. Skuterem jadę z prędkością około pięciu kilometrów na godzinę, między samochodami, które stoją - opisuje Lech Marcinczak z tvnwarszawa.pl.

Ostrzega też, że dotarcie do cmentarza tą trasą zajmie co najmniej 40 minut. - Przypominam, że zostało uruchomionych 29 linii cmentarnych, które co kilka minut podjeżdżają pod wszystkie cmentarze. Jeźdźmy dziś komunikacją miejską, która jest bardzo dobrze zorganizowana - dodał.

9.28 Na Wisłostradzie w kierunku Łomianek utworzył się pięciokilometrowy korek. - Kierowcy zmierzający w stronę skrętu w ulicę Wóycickiego, by dotrzeć na cmentarz Północny muszą uzbroić się w cierpliwość. Utrudnienia zaczynają się już na wysokości ulicy Gwiaździstej - ostrzega Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Korek na Wisłostradzie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

8.50 Komenda Stołeczna Policji podsumowała środę na ulicach Warszawy i powiatów ościennych. - Wczoraj doszło do ośmiu wypadków. Rannych zostało dziewięć osób. Na moście Siekierkowskim zginął motocyklista. Do tej pory zatrzymaliśmy jednego nietrzeźwego kierowcę - poinformował Piotr Świstak z KSP.

I dodał, że na razie na warszawskich ulicach jest spokojnie, ale w pobliżu nekropolii zaczyna się wzmożony ruch.

8.45 "Aktualnie jeszcze jest tam luźno, ale autobusy wciąż przywożą coraz więcej chętnych do odwiedzenia nekropolii" - tak przed godziną 8 sytuację w okolicy cmentarza Bródnowskiego opisywał Zarząd Transportu Miejskiego.

Poranek przy cmentarzu Bródnowskim fot. ZTM

Z kolei w okolicy cmentarza przy ul. Złotej Jesieni utrudniony jest przejazd i w związku z tym, autobusy linii 115 i 142 kierowane są na trasę skróconą:

PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA - ... - Hiacyntowa - Techniczna - Zagórzańska - zawrotka na rondzie - Zagórzańska – SAMORZĄDOWA 01 - Zagórzańska - Techniczna - Hiacyntowa - ... – PKP MOKRY ŁUG/WIATRACZNA

Jak zastrzega ZTM, odjazdy autobusów z przystanku Samorządowa 01 powinny odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy z przystanku ks. Szulczyka 01.

Dodatkowe autobusy i tramwaje



Nowe linie na nowych trasach

Jeszcze przed 1 listopada Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił 29 linii cmentarnych "C": 27 autobusowych i dwie tramwajowe. Dowożą pasażerów na stołeczne nekropolie, niektóre z częstotliwością nawet co 45 sekund. Według szacunków miasta, w dniach w dniach 1-2 listopada tylko na cmentarz Północny może przybyć około 200 tysięcy osób. Ratusz zachęca, by jeździć transportem publicznym.

Tramwaj C1 jeździ między Annopolem a Cmentarzem Wolskim. Natomiast C6 - z Żerania Wschodniego na osiedle Górczewska.

Jeśli chodzi o autobusy, liniajeździ z pętli Metro Młociny pod bramę główną cmentarza Północnego.rusza z przystanku Bródno-Podgrodzie do cmentarza Wojskowego na Powązkach.jedzie na Bródno-Podgrodzie z placu Grzybowskiego. Liniakursuje z przystanku Metro Młociny do bramy zachodniej cmentarza Północnego.

DOKŁADNE TRASY LINII CMENTARNYCH

Wokół cmentarzy wprowadzono znaczne zmiany w organizacji ruchu. Wiele ulic zamieniono w parkingi albo w ogóle wyłączono z ruchu indywidualnego. Zamknięta dla samochodów i wyłączona z parkowania jest na przykład część Królewskiej (od Mazowieckiej do Marszałkowskiej). Wprowadzono także zakaz zatrzymywania się na Marszałkowskiej, w rejonie skrzyżowania z Królewską. Stąd odjeżdżają na swoje trasy linie autobusowe "C".

PEŁEN WYKAZ ULIC WYŁĄCZONYCH Z RUCHU

Więcej patroli

Od 31 października do 4 listopada na terenie Warszawy prowadzone są akcje "Znicz" i "Hiena". Przy cmentarzach działają dodatkowe patrole policji - nie tylko z drogówki czy prewencji. Są też nieumundurowani wywiadowcy, którzy mają między innymi tropić kieszonkowców.

Wybierając się na cmentarz, nie należy zabierać, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty.

kw/PAP