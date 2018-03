Setki przedmiotów odzyskanych z kradzieży. Policja szuka właścicieli

Informacje

Policja szuka właścicieli tych przedmiotów ksp

Policja szuka właścicieli przedmiotów ukradzionych w ubiegłym roku w Otwocku i okolicach. To między innymi biżuteria, stare monety, ubrania czy głośniki. Podejrzani o ich kradzież są w rękach policji i usłyszeli zarzuty karne.

Jak informuje policja, w ubiegłym roku na terenie powiatu otwockiego doszło do serii włamań do domów jednorodzinnych. Włamywacze mieli dostawać się do środka podczas nieobecności właścicieli. "Ich łupem padały najczęściej: biżuteria, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe czy alkohole" - wyliczają policjanci w swoim komunikacie. "Sprawcy nie gardzili też odzieżą i butami" - dodają.

Akcja z udziałem antyterrorystów

Po pewnym czasie policjanci wpadli na trop mężczyzn, którzy mogli mieć ze sprawą coś wspólnego. W grudniu zorganizowali akcję z udziałem antyterrorystów z Warszawy.

Wszystko działo się na jednym z otwockich osiedli. "Policjanci namierzyli mieszkanie, w którym miały być ukryte przedmioty pochodzące z przestępstw. Po wejściu do lokalu okazało się, że znajdują się tam również osoby podejrzane o włamania" - czytamy w komunikacie.

Zatrzymano wówczas cztery osoby: trzech mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat i 19-letnią kobietę - konkubinę jednego z podejrzanych. "U kobiety znaleziono i zabezpieczono porcję marihuany" - dopowiadają funkcjonariusze.

Zarzuty dla zatrzymanych

Trzy osoby usłyszały zarzuty karne dotyczące włamań. Wobec dwójki mężczyzn sąd zastosował tymczasowy areszt, trzeciego zaś objęto dozorem policyjnym. Kobieta z kolei usłyszała zarzut posiadania narkotyków.

Niedługo potem policjanci z Otwocka zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o włamania. "Był to 20-letni mężczyzna, który - podobnie jak pozostali - był mieszkańcem powiatu otwockiego. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wstępnie wykazał, że 20-latek był wspólnikiem wcześniej zatrzymanych. Wobec niego zastosowano dozór policji" - informują.

Szukają właścicieli

W ramach całej akcji policja zabezpieczyła kilkaset przedmiotów. Większość z nich wróciła już w ręce właścicieli. Część jednak nadal nie.

Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają wśród odzyskanych przedmiotów swoją własność, o kontakt z prowadzącym sprawę (tel. 22 60 41 228).

