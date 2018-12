Informacje

- Nadzwyczajną sesję rady miasta w sprawie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego planujemy na czwartek, na godzinę 10 - poinformowała przewodnicząca rady Ewa Malinowska-Grupińska (KO). Zastrzegła jednak, że nie otrzymała jeszcze oficjalnego wniosku o zwołanie sesji.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział we wtorek, że zwróci się do przewodniczącej Rady Warszawy o zwołanie sesji w środę i będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Malinowska-Grupiński pytana, kiedy odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy w sprawie bonifikat, zastrzegła, że jeszcze nie dostała wniosku o zwołanie sesji. - Ale oczywiście zaczynam się do tego przygotowywać, planujemy na czwartek, na godzinę 10 rano - zapowiedziała.

Na uwagę, że prezydent Trzaskowski mówił o sesji w środę, odparła: - Ja jeszcze nie dostałam wniosku, muszę skutecznie zawiadomić radnych.

Zmniejszyli bonifikatę

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

W uchwale zapisano, że bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata zostanie wniesiona w drugim roku, to bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym - 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku, to bonifikata wyniesie 10 proc.

"Zgodnie z ustawą"

Soszyński podkreślał, że intencją zmiany jest zrównanie wysokości bonifikat z tymi, które mają obowiązywać na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa. Jak mówił, zgodnie z ustawą, w przypadku takich nieruchomości, wysokość bonifikaty, w zależności od terminu wniesienia opłaty, wynosi właśnie od 10 do 60 proc.

Decyzję radnych Koalicji Obywatelskiej mocno krytykowała opozycja z PiS.



