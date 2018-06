Informacje

Zapłon gazu przy rondzie Starzyńskiego Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl



- Uszkodzenie gazociągu i zapłon gazu przy rondzie Starzyńskiego - informuje reporter tvnwarszawa.pl. Jak się dowiedział Tomasz Zieliński, prawdopodobnie to robotnicy pracujący koparką uszkodzili rurę.

W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. - Pracownicy prowadzący prace serwisowe gazociągu doprowadzili do uszkodzenia rury. W następstwie doszło do zapłonu gazu. Trzej mężczyźni zostali ranni. Z lekkimi oparzeniami zostali odwiezieni do szpitala - mówi Wojciech Kapczyński ze straży pożarnej.

Na miejscu był nasz reporter Tomasz Zieliński. - Z moich informacji wynika, że ogień został ugaszony jeszcze przed przyjazdem straży - informuje Zieliński. Straż potwierdza te informacje.

Utrudnienia

Zablokowany był jeden pas ruchu na ulicy Jagiellońskiej od strony ronda Starzyńskiego w kierunku mostu Grota-Roweckiego. Jak dodaje Zieliński, strażacy rozstawili kurtyny wodne, które miały zatrzymywać chmurę gazową.

Informację o rozszczelnieniu gazociągu potwierdza również policja. - Na miejscu pracują strażacy, policjanci zabezpieczają okolicę - informowała Monika Brodowska z komendy stołecznej policji.

Po godzinie 10.15 sytuacja w okolicach ronda Starzyńskiego została przywrócona do normy.

Zapłon gazu przy rondzie Starzyńskiego fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl













