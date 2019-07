Informacje

1/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 2/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 3/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 4/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 5/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 6/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 7/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 8/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara 9/9 Festiwal Wolności fot. PAP/Marcin Obara

















Freedom Festival wpisuje się w obchody Święta Niepodległości USA, a także 30. rocznicy wyborów 4 czerwca w Polsce. Jak powiedziała dyrektor American Center Warsaw Jagoda Zakrzewska, organizatorzy imprezy pragną uczcić również takie rocznice, jak 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a USA, 20 lat Polski w NATO i 15 lat w Unii Europejskiej.

Dwie strefy

Festiwal podzielony jest na dwie strefy - koncertową i piknikową. Jako pierwszy na scenie wystąpił amerykański artysta Nick Sinckler, następnie grająca muzykę w stylu americana polska grupa Caroline and The Lucky Ones, a dalej trio Singin' Birds. Finał zapewnią raper L.U.C., Grubson i Krystyna Prońko, którzy ok. godz. 18 zagrają wspólny koncert przy akompaniamencie orkiestry Rebel Babel.

W festiwalu biorą udział żołnierze US Army, z którymi można porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Chętni mogą także przymierzyć amerykańskie mundury. Do zdjęć zapozować można ponadto z minikopią Statuy Wolności. Z kolei na stanowiskach gastronomicznych serwowane są amerykańskie przysmaki - skrzydełka z kurczaka i kolby kukurydzy.

W strefie piknikowej odwiedzający mogą spróbować swoich sił w takich sportach, jak futbol amerykański, baseball czy softball. Ten ostatni prezentowany jest przez warszawską, żeńską drużynę Warsaw Diamonds. Jak wyjaśniał jej trener Christopher Sweeney, reguły gry są zbliżone do palanta. Softball różni się od baseballu mniejszym boiskiem i aluminiowymi, a nie drewnianymi pałkami. Na pikniku obecni są też zawodnicy z drużyn futbolowych Warsaw Mets i Warsaw Sirens. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą skorzystać ponadto ze specjalnego symulatora rodeo na bykach.

Na skwerze znalazła się podobizna prezydenta USA Donalda Trumpa, z którą warszawiacy robili sobie selfie.

Swoje stoiska mają także organizacje pozarządowe. - Pokazują one, jak tutaj, lokalnie w Polsce wspiera się społeczeństwo obywatelskie i jak my, jako ambasada amerykańska z nimi współpracujemy na tym polu - powiedziała dyrektorka ACW.

Freedom Festival

Poza Ambasadą USA i American Center Warsaw festiwal współorganizuje stołeczny Dom Spotkań z Historią, którego wystawy można oglądać przez cały dzień. Dostępne są wystawa plenerowa "Przełom w kadrze 1989" oraz poświęcona stosunkom polsko-amerykańskim wystawa "Amerykanie w kadrze 1919-1947".

- To jest też świadectwo pomocy, która przychodziła ze Stanów Zjednoczonych, i pomogła Polsce przetrwać te pierwsze lata, bardzo trudne po odzyskaniu wolności po I wojnie światowej - wskazała Zakrzewska.

Zaprosiła przy tym na kolejną wystawę, jaka zostanie otwarta w DSH 20 lipca w 50. rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu. Na wystawie tej udostępnione zostaną m.in. fotografie z NASA.

Impreza trwa od godz. 12 i zakończy się o godz. 20. Ok. godz. 17 przewidziana jest część oficjalna, w której udział weźmie zastępca szefa misji w Ambasadzie USA B. Bix Aliu.

Zobacz tegoroczną Defiladę:

PAP/kz/ran