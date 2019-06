Segregowanie także na ulicach. Ustawili prototypowe pojemniki

Informacje

Fronty oznaczone kolorami, wskazówki do segregacji, tabliczka z pismem Braille'a. Na placu Konstytucji stanął wzorcowy pojemnik do segregacji odpadów. Na razie to prototyp.



Pilotażowy projekt ma zachęcić do segregowania także na ulicach, nie tylko w domach czy biurach.

- Przy placu Konstytucji stanął prototyp miejskiego kosza do selektywnej zbiórki odpadów. Jest podzielony na cztery sekcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady bio. Kosze zabezpieczone są przed zalaniem i ingerencją ptaków. Można je ustawić w różnej konfiguracji, na przykłada wszystkie cztery moduły poziomo, wzdłuż chodnika lub po dwa obok siebie. Pilotaż pomoże nam sprawdzić, jak takie kosze funkcjonują w miejskiej przestrzeni, ustawiane przy ciągach komunikacyjnych - wyjaśnia Dominika Wiśniewska z wydziału prasowego urzędu miasta.





Każdy kolor ma znacznie

Na daszku modułu "papier" znajduje się tabliczka z pismem Braille'a, która informuje o układzie wszystkich pojemników.

Podział pojemników jest zgodny z selekcją obowiązującą w Warszawie od stycznia 2019 (z tą różnicą, że nie ma sekcji czarnej-zmieszanej i szarej-odpady zielone). Każdej przypisany jest kolor:

- Niebieski - na papier, do tego pojemnika wrzucane są: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy.

- Żółty - na metale i tworzywa sztuczne: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku, zgniecione puszki po napojach i żywności.

- Zielony - na szkło: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach

- Brązowy - na bioodpady: warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.

Dodatkowo:

- Czarny - na odpady zmieszane - pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji.

- Szary - na liście, skoszoną trawę i rozdrobnione gałęzie.

Tego wrzucać nie wolno

Jak zastrzega urząd miasta, do poszczególnych pojemników nie wolno wrzucać:

- Do pojemnika na papier: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek.



- Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności.

- Do pojemnika na szkło: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek.

- Do bioodpadów: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt.

- Do śmieci zmieszanych: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.



- Do pojemnik na odpady zielone nie wrzucamy: kamieni, popiołu, ziemi.





