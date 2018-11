Schody uruchomione po awarii, a ludzie znów biegają

Informacje

Nagłe przyspieszenie

Informacje o uruchomionych schodach podał portal transport-publiczny.pl. Transportowy Dozór Techniczny dopuścił je do użytku we wtorek wieczorem - około godziny 18.30.W środę rano na miejsce udał się nasz reporter i potwierdził: schody działają. - Pasażerowie mogą korzystać z trzech ciągów. Dwa prowadzą z peronu na górę, a jeden - z góry na peron w stronę Kabat - powiedział Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Zużycie materiału

Na początku października schody będąceNiespodziewanie przyspieszyły, po czym gwałtownie zahamowały wstrzymane przez mechanizm bezpieczeństwa. Ludzie wpadali na siebie i przewracali się. Trzy osoby trafiły do szpitala ze stłuczeniami i otarciami, jednej ratownicy medyczni udzielili pomocy na miejscu.Wejście na peron na kilkanaście dni zostało zamknięte. Pasażerowie musieli korzystać z przejścia przez środkową antresolę. 19 października uruchomiony został środkowy ciąg. - Normalnie pracował w trybie "do góry", w tej chwili przestawiliśmy go, żeby pracował w trybie "na dół". Dzięki temu mogliśmy uruchomić wejście na stację metra dla pasażerów - mówiła nam wtedy Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.Po tym, jak we wtorek uruchomiono schody po prawej stronie - środkowy ciąg ponownie prowadzi na górę.

Kilka dni temu Transportowy Dozór Techniczny poinformował, że przyczyną awarii było między innymi zużycie materiału oraz… bieganie po schodach powodujące drgania i obciążenia.



"Na awarię miał też wpływ kąt pochylenia schodów, znaczna długość, intensywne użytkowanie przez 21 lat oraz między innymi bieganie po schodach powodujące dodatkowe drgania i obciążenia dynamiczne. Brak szczegółowej dokumentacji projektowo obliczeniowej, jak i wykonawczo-technologicznej, która nie była wymagana przepisami dozoru technicznego uniemożliwia odniesienie się do odpowiedzialności wytwórcy/projektanta tego zespołu" - doprecyzowano w informacji TDT.

Komunikat techników nie wystraszył jednak pasażerów. Jak widać na nagraniu - zrobionym przez naszego reportera w środowy poranek - część z podróżnych schodziła na peron, a część nawet zbiegała.

