Schetyna "jedynką" w Warszawie. Tuż za nim Lubnauer

Schetyna przedstawił liderów list Koalicji Obywatelskiej "Fakty" TVN

Koalicja Obywatelska ogłosiła liderów list w wyborach do Sejmu. "Jedynką" w okręgu warszawskim będzie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.



We wtorek w Warszawie zebrał się zarząd PO, który zatwierdził listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Grzegorz Schetyna otworzy listę w okręgu warszawskim. Druga będzie na niej przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W okręgu skupiającym podwarszawskie powiaty "jedynką" będzie natomiast Jan Grabiec.

Podczas konferencji poznaliśmy też liderów pozostałych list, które obejmują okręgi z Mazowsza. "Jedynką" w Płocku będzie Marcin Kierwiński, w Radomiu Joanna Kluzik-Rostkowska, w Siedlcach Kamila Gasiuk-Pihowicz.

W poprzednich wyborach Grzegorz Schetyna startował do Sejmu z listy kieleckiej, choć od lat związany jest z Wrocławiem.

"Będziemy domykać listy do Sejmu"

- Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami. Jesteśmy umówieni na 14 sierpnia - wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami, będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu. Jesteśmy przekonani, że to będzie skład jeszcze szerszy, że będziemy mogli w niekonkurencyjny sposób potraktować innych przedstawicieli partii czy środowisk opozycyjnych w wyborach do Senatu - powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna.

Zdradził też jakie będą kolejne działania przed startem kampanii wyborczej. - 17 sierpnia odbędą się rady krajowe ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego - oznajmił przewodniczący PO.

Listę wszystkich "jedynek" Koalicji Obywatelskiej opublikował portal tvn24.pl.

Liderzy list PiS

Dwa tygodnie temu liderów list wyborczych przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość.

Na czele listy w okręgu warszawskim znajdzie się prezes partii Jarosław Kaczyński. W okręgu podwarszawskim "jedynką" został szef MON Mariusz Błaszczak. W Płocku na pierwszym miejscu znalazł się minister zdrowia Łukasz Szumowski, w Radomiu - szef gabinetu premiera Marek Suski, a w Siedlcach - minister energii Krzysztof Tchórzewski.

kk/PAP/b