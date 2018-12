Scena już prawie gotowa. Przygotowania do sylwestrowej zabawy

Informacje

Scena na sylwestra już prawie gotowa Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Przygotowania do sylwestrowej zabawy na finiszu. Na scenie, na której wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki, trwają ostatnie prace. Imprezę organizuje miasto Warszawa i TVN.



Impreza Warszawa Stolica Sylwestra odbędzie się na placu Bankowym.

- Gotowa jest już cała konstrukcja sceny, trwają prace wykończeniowe - mówi Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl, który na miejscu obserwował przygotowania. - Teren zabawy sylwestrowej jest ogrodzony i nie ma do niego dostępu - dodaje Szmelter.

Polskie gwiazdy

Zamknięty jest wyjazd na ulicę Marszałkowską od strony ulicy Elektoralnej i Przechodniej. Ruch na placu Bankowym odbywa się normalnie. Cały plac zostanie zamknięty dla kierowców w sylwestrowy poniedziałek o godzinie 14.

W ostatnią noc tego roku na scenie zobaczymy polskich artystów, między innymi Bajm, Edytę Górniak, Agnieszkę Chylińską, Andrzeja Piasecznego, Wilki, Annę Wyszkoni, Natalię Nykiel, Sarsę, Sound’n’Grace, Blue Cafe, Izabelę Trojanowską, Małgorzatę Ostrowską, Anię Karwan, Smolastego i Sławka Uniatowskiego.

- W tym roku nie będzie zagranicznej gwiazdy. Postawiliśmy razem z TVN na taką właśnie formułę, że będą polskie gwiazdy, jak chociażby Bajm, Edyta Górniak. Będą śpiewać zagraniczne covery - zapowiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Imprezę poprowadzą popularni prezenterzy TVN: Magda Mołek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Strefy atrakcji

Organizatorzy zapowiadają wiele innych atrakcji, między innymi w specjalnej miejskiej strefie podzielonej na mniejsze. W pierwszej będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące przebiegu imprezy i otrzymać gadżety. W drugiej znajdą się atrakcje dla miłośników rywalizacji i zabawy - wyścig ulicami Warszawy w formie gry na konsolę, gdzie dwie osoby ścigają się ze sobą samochodem wyglądającym jak stara warszawa.

Trzecia to punkt fotograficzny, w którym można zrobić zdjęcie i zapisać go w postaci pliku GIF. A czwarta to strefa makijażu farbami fluorescencyjnymi oraz dekoracji twarzy i włosów.

"W przestrzeni sąsiadującej ze stoiskiem będzie można nagrać życzenia noworoczne w systemie umożliwiającym dodanie sylwestrowej grafiki oraz wysłać zdjęcia bezpośrednio na podany adres mailowy" - podaje urząd miasta.

1/11 Scena na sylwestra już prawie gotowa fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl



















