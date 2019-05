Saska Kępa świętuje, Ursus biega. Będą utrudnienia i objazdy

Informacje

Tak wyglądało Święto Saskiej Kępy w 2015 roku fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Będą utrudnienia

Święto Saskiej Kępy rozpocznie się o godzinie 14 przed PROMem Kultury przy ulicy Brukselskiej. Stamtąd wyruszyć ma barwna parada. Na ulicy Francuskiej przed rondem Waszyngtona i przy ulicy Obrońców, a także na Wersalskiej pomiędzy rondem a Bajońską pojawią się sceny z występami muzycznymi i koncertami. Z kolei na Francuskiej i Paryskiej staną stoiska gastronomiczne i rzemiosła artystycznego oraz wystawy. Tegoroczne święto odbędzie się pod hasłem "Jak dobrze mieć sąsiada".

Organizacja imprezy wiązać się będzie ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

"Już od piątku, 24 maja od godziny 18 do niedzieli, 26 maja do godziny 12 zamknięte dla samochodów i wyłączone z parkowania będą ulice Francuska i Paryska od ronda Waszyngtona do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Brukselską i Wersalską. Zalecane objazdy ulicami Wał Miedzeszyński lub Saską. Autobusy linii: 117, 138 i 146 pojadą objazdem ul. Saską" - podaje urząd miasta.

Przejazd w ciągu ulic Zwycięzców i Walecznych zostanie utrzymany. Na pierwszej z ulic nie będzie można zaparkować po północnej stronie jezdni pomiędzy ulicami Saską i Nobla, a także Poselską i Katowicką.

Z kolei na Walecznych na odcinku od Nobla do Łotewskiej będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy. Na ulicy wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się.

Święto Saskiej Kępy fot. Urząd miasta Warszawy



Ponadto, ruch dwukierunkowy wraz z zakazem zatrzymywania się zostanie wprowadzony na ulicach:

Lipskiej, od bocznej jezdni alei Waszyngtona do ulicy Finlandzkiej;

Berezyńskiej, od bocznej jezdni alei Waszyngtona do ulicy Finlandzkiej;

Gruzińskiej, od ulicy Czeskiej do Berezyńskiej;

Szczuczyńskiej, od ulicy Zakopiańskiej do Paryskiej;

Meksykańskiej, od ulicy Wandy do Paryskiej.

Wymienione ulice nie będą miały połączenia z ulicami Francuską i Paryską. Bez wyjazdu będzie również ulica Obrońców. Nie będzie można tam także zaparkować, na odcinkach pomiędzy ulicą Francuską a ulicami Królowej Aldony i Poselską.

Veolia Ursus Biega

W sobotę o godzinie 17 odbędzie się siódma edycja imprezy Veolia Ursus Biega. Uczestnicy będą mogli wybrać bieg na pięć lub 10 kilometrów oraz kategorię Nordic Walking. Miasteczko, start i meta znajdować się będą w Parku Czechowickim.

Zawodnicy zmierzą się z trasą poprowadzoną ulicami: Brzechwy, Cierlicką, Rynkową, Bohaterów Warszawy (wstrzymany zostanie ruch na ulicach poprzecznych: Plutonu AK "Torpeda", Rakietników, 1 Maja, Obrońców Helu, Sławka, Kolorowej i Balbinki, Tomcia Palucha), Skoroszewską, W. Hassa, Tomcia Palucha, Kolorową, gen. Sosnkowskiego, aleją stadionową wzdłuż OSiR Ursus, al. Bzów, Słupską (zamknięty przejazd w ciągu ulic: Spisaka, Prawniczej, Michałowicza, II Armii Wojska Polskiego i Kuźnicy Kołłątajowskiej), A. Szomańskiego (utrzymany wyjazd od strony Alej Jerozolimskich w lewo w kierunku Regulskiej), Robinii, II Armii Wojska Polskiego (wstrzymany przejazd ul. Kompanii AK "Kordian"), Kaczorowską, Michałowicza, Żurawicką do mety w Parku Czechowickim.

"Zalecany objazd wyłączonych z ruchu dróg będzie prowadził ulicami Kościuszki – Dzieci Warszawy – Ryżowa. Autobusy linii 129, 177, 187 pojadą objazdem ulicami Kościuszki i Dzieci Warszawy. W przypadku długotrwałego wstrzymania ruchu na ulicy Skoroszewskiej autobusy linii 177, 178 i 207 będą kursowały ulicą Składkowskiego" - czytamy w komunikacie ratusza.

Veolia Ursus Biega fot. Urząd miasta Warszawy

ab/ran