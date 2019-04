Saperzy zatrzymani za narkotyki

Informacje

Żandarmeria Wojskowa fot. Shutterstock

"Zarzuty posiadania środków odurzających"

Pierwszy sygnał otrzymaliśmy od czytelnika Kontaktu 24. Według jego informacji, we wtorek rano, w Kazuniu, zatrzymano pięciu żołnierzy. Sprawa miała być związana z narkotykami.Informacje potwierdziła major Agnieszka Królak, oficer prasowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. - Mogę potwierdzić, że doszło do takiego zdarzenia, od rana w sprawie czynności prowadzi Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej - przekazała we wtorek zastrzegając, że więcej informacji podać nie może.

Więcej szczegółów podał rzecznik Prokuratury Okręgowej Łukasz Łapczyński. Jednak zastrzegł, że sprawa nie dotyczy jedynie żołnierzy z Kazunia. - 16 kwietnia zatrzymano 12 osób – sześciu żołnierzy i sześć osób cywilnych – poinformował prokurator.Jak sprecyzował, pięciu zatrzymanych żołnierzy pochodziło z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, a jeden z 52. Batalionu Lekkiej Piechoty w Komorowie.

- Podejrzanym przedstawiono zarzuty posiadania środków odurzających. Z kolei jednej osobie, cywilnej, postawiono zarzut udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowych środków odurzających – powiedział rzecznik.

Areszt, poręczenia, zakaz kontaktowania

Wobec podejrzanego, który miał rozprowadzać narkotyki, prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. W czwartek sąd przychylił się do tegoż.



Ponadto, wobec czterech osób zastosowano "nieizolacyjnie środki zapobiegawcze": poręczenia majątkowe, policyjny dozór oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

