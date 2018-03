Santander Orchestra 26 marca w Filharmonii Narodowej

Pomiędzy 16 a 30 marca w Warszawie oraz kilku innych polskich miastach odbędzie się już 22. edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena organizowanego przez Elżbietę Penderecką. 26 marca w ramach festiwalu odbędzie się niezwykły koncert, na który zaszczyt ma zaprosić Bank Zachodni WBK. Pod batutą Lawrence’a Fostera, u boku cenionego pianisty Łukasza Krupińskiego, w Filharmonii Narodowej wystąpią młodzi artyści z Santander Orchestra. Posłuchamy Noskowskiego, Paderewskiego i Czajkowskiego!

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena – popularyzacja muzyki poważnej

Warszawa to doskonałe miejsce do pokochania muzyki poważnej lub pielęgnowania tej pasji. Szczególnie w marcu, gdy w stolicy odbędzie się zdecydowana większość koncertów w ramach 22. edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. To cykliczne organizowane przez Elżbietę Penderecką wydarzenie ma na celu popularyzację muzyki poważnej.

Paderewski, Czajkowski i Noskowski w wykonaniu utalentowanych artystów

W tym roku jednym z ciekawszych wydarzeń festiwalu będzie koncert w ramach 4. edycji projektu muzycznego organizowanego przez Bank Zachodni WBK przy wsparciu Fundacji Młodych Talentów MyWay i Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 26 marca w Filharmonii Narodowej zagrają Łukasz Krupiński i Santander Orchestra. Usłyszymy utwory Paderewskiego, Czajkowskiego i Noskowskiego. Młodzi muzycy wystąpią pod batutą światowej sławy amerykańskiego dyrygenta rumuńskiego pochodzenia – Lawrence’a Fostera. Krupiński to jeden z najzdolniejszych pianistów młodego pokolenia – półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, uczestnik i zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów. Kim są młodzi artyści, którzy będą mu akompaniować?

Santander Orchestra – jak prosto z uczelni muzycznej trafić do Filharmonii Narodowej?

Muzycy Santander Orchestra to uczestnicy projektu dla absolwentów i studentów polskich uczelni muzycznych wspieranego przez Bank Zachodni WBK. Właśnie rozpoczęła się jego czwarta edycja. Zdolni artyści rozpoczną swoją karierę od trzech prestiżowych koncertów – dla wielu muzyków tej orkiestry warszawski występ będzie debiutem na wielkiej scenie.

Od 2015 roku młodzi muzycy występowali pod kierunkiem Krzysztofa Pendereckiego, Johna Axelroda, José Marii Florêncio i Jerzego Maksymiuka. Doskonaląc swój warsztat muzyczny, mieli okazję zaprezentować się w wielu prestiżowych salach koncertowych. W 2016 roku utalentowani muzycy nagrali płytę z utworami Fryderyka Chopina oraz Antonina Dvoráka, na której jako solista wystąpił pianista Krzysztof Książek, a dyrygentem był wspomniany Florêncio.

Santander Orchestra 26 marca w Filharmonii Narodowej

Nie tylko doskonalenie warsztatu pod okiem mistrzów

Dzięki udziałowi w projekcie młodzi artyści uczą się również zarządzania własną karierą. Oprócz warsztatów muzycznych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania finansami, praw autorskich oraz komunikacji. Takie umiejętności przydają się w karierze artysty, jak również każdym innym zawodzie.