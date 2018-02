Informacje

Stało się. Samolot ustawiony wbrew prawu na zreprywatyzowanej działce na placu Defilad zniknął. - Służby zapakowały go na lawetę i wywiozły z centrum - powiedział nasz reporter.



"Mimo turbulencji przy starcie akcja odlot na finiszu! Maszyna załadowana i niebawem opuści granice Warszawy" - napisał na Twitterze chwilę po 16 wiceprezydent miasta Michał Olszewski.



Na miejscu sytuacje obserwował Lech Marcinczak. - Duża ciężarówka przyjechała ze specjalną, niskopodwoziową lawetą. Panowie umieścili na niej kadłub białego Iła i przygotowują się do odjazdu - powiedział. A po kilkudziesięciu dodał: - Samolot został wywieziony.

Mimo turbulencji przy starcie akcja #odlot na finiszu! Maszyna załadowana i niebawem opuści granice @warszawa pic.twitter.com/3PGtA6tTNj — Michał Olszewski (@molszew77) 6 lutego 2018

Ustawiony w kilka godzin, wywożony przez miesiące

Było lipcowe przedpołudnie, kiedy na Kontakt 24 zaczęliśmy otrzymywać zdjęcia białego samolotu ustawionego obok budek z kebabem, u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Początkowo myśleliśmy, że to fotomontaż. Jednak sygnały od naszych czytelników zaczęły przybywać w błyskawicznym tempie.





Wybuchowe usuwanie

Na miejsce wysłaliśmy reportera, który potwierdził: samolot stoi . - To rosyjski model IŁ-14, który w latach 50. latał normalnie jako samolot pasażerski - relacjonował wówczas Tomasz Zieliński.Szybko rozpętała się burza. Nowa "atrakcja" nie spodobała się wielu mieszkańcom, aktywistom i władzom Warszawy. Wiceprezydent Olszewski tego samego dnia stwierdził, że konstrukcja prawdopodobnie jest nielegalna, bo postawiona niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.Kilka tygodni później przypuszczenia wiceprezydenta oficjalnie potwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Na początku września wydał decyzję o rozbiórce samolotu. Rzeczywistość pokazała jednak, że od postanowienia do jego realizacji daleka droga. Mimo, że początkowo wydawało się, że problemów nie będzie. Sami właściciele działki deklarowali, że obiekt usuną. - Nie chcemy, żeby wokół tego było tyle kontrowersji, więc chcemy go usunąć - mówił tvnwarszawa.pl zarządzający działką Michał Kłos. Wkrótce okazało się, że były to tylko deklaracje. Samolot stał, a wokół niego zaczęły pojawiać się dodatkowe atrakcje. Zasadzono drzewka, postawiono ogródek kawiarniany - atrapa miała bowiem służyć jako restauracja serwująca azjatyckie dania.Od wrześniowej decyzji Inspektora Budowlanego wpłynęło odwołanie. Sprawa trafiła do wyższej instancji, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ten podtrzymał decyzję Powiatowego o likwidacji samolotu.

Akcja usunięcia białego Iła przebiegała bardzo burzliwie, co w poniedziałek od rana opisywaliśmy na naszym portalu. Rozbiórka zaczęła się chwilę po godzinie 9. Wszystko szło po myśli służb i urzędników, dopóki… w sąsiedniej budce z kebabem nie wybuchł pożar.

Policja zatrzymała właściciela budki. - 28-letni mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia jego ewentualnego związku z tym pożarem - powiedział nam Robert Koniuszy z komendy w Śródmieściu.

kw/pm