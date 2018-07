Samolot awaryjnie lądował na Okęciu. Ten sam, któremu kiedyś złożyły się koła

Informacje

Samolot lądował z asystą Samolot lądował z asystą TVN24

Samolot lądował z asystą Awaryjne lądowanie bombardiera na Okęciu Awaryjne lądowanie bombardiera na Okęciu Kontakt 24

Awaryjne lądowanie bombardiera na Okęciu Awaryjne lądowanie na lotnisku Awaryjne lądowanie na lotnisku TVN24

Awaryjne lądowanie na lotnisku Pasażer o lądowaniu samolotu Pasażer o lądowaniu samolotu TVN24

Pasażer o lądowaniu samolotu O akcji na lotnisku opowiada reporter tvnwarszawa.pl O akcji na lotnisku opowiada reporter tvnwarszawa.pl TVN24

O akcji na lotnisku opowiada reporter tvnwarszawa.pl LOT zdecydował o kontroli podwozia bombardierów LOT zdecydował o kontroli podwozia bombardierów TVN24

LOT zdecydował o kontroli podwozia bombardierów Usuwanie Bombardiera z pasa startowego Usuwanie Bombardiera z pasa startowego TVN24

Usuwanie Bombardiera z pasa startowego Samolot lądował z asystą TVN24

Na Lotnisku Chopina awaryjnie lądował samolot, który miał lecieć do Gdańska. To Bombardier Dash-8 Q400 o numerze rejestracyjnym SP-EQG. Ta sama maszyna awaryjnie lądowała na Okęciu pół roku temu z powodu problemów z podwoziem. Niedzielne lądowanie przebiegło bezpiecznie.

Maszyna o 10.35 wystartowała z Lotniska Chopina. Miała lecieć do Gdańska. Z informacji w serwisie flightradar24.com wynika, że po godzinie 11 została zawrócona do Warszawy.



Informację o awaryjnym lądowaniu potwierdził Tomasz Cisek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, która została zaangażowana do akcji. - Samolot wylądował bezpiecznie, nasze działania dobiegają końca - powiedział nam około godziny 12.



- Samolot lądował z uwagi na wskazanie niedomknięcia się drzwiczek, które zamykają przednie podwozie. Dla pewności pilot zdecydował o tym, by zawrócić na lotnisko - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Adrian Kubicki, rzecznik LOT-u. - Wszystko okazało się dmuchaniem na zimne. Samolot lądował z asystą, ale wylądował normalnie i odkołował na miejsce postojowe. Na pokładzie było 76 pasażerów i cztery osoby z załogi - dodaje.

Zapewnia też, że z uwagi, że "komputer wskazał jakiś problem", maszyna przejdzie przegląd.

"Skończyło się szczęśliwie"

Krótką wiadomość o zdarzeniu napisał też na Twitterze trener Czesław Michniewicz. "Skończyło się szczęśliwie. Pierwsze awaryjne lądowanie za mną. Brawo dla całej załogi samolotu. Dzięki bardzo" - napisał. Dopisując w komentarzu: "Problemy z podwoziem i musieliśmy zawracać po starcie do Gdańska".

Skończyło się szczęśliwie.Pierwsze awaryjne lądowanie za mną. Brawo dla całej załogi samolotu. Dzięki bardzo pic.twitter.com/BbsxkdhlWy — Czesław Michniewicz (@czesmich) 29 lipca 2018

Kolejne awaryjne lądowanie tej maszyny

Z informacji w flightrada24.com i ze zdjęć zamieszczonych przez Michniewicza wynika, że maszyna, która lądowała to Bombardier Dasch Q400 o numerze rejestracyjnym SP-EQG. Dokładnie ten sam samolot lądował awaryjnie na Okęciu w styczniu tego roku. Na pokładzie było wówczas 59 pasażerów i cztery osoby z załogi. Nikomu nic się nie stało.



Przyczyną lądowania były problemy z podwoziem. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, goleń przednia, która się wysunęła, nie była zablokowana. Co oznacza, że przednia część kadłuba samolotu otarła się o pas startowy i w ten sposób zatrzymał się na pasie startowym.

Adrian Kubicki potwierdził, że w niedzielnym awaryjnym lądowaniu uczestniczyła ta sama maszyna, co w styczniu. Zaznaczył jednak, że wówczas doszło do innej usterki.

kw/pm