Samochód odholowany w święta. Sprawdź, gdzie zapłacić

Opłatomaty ZDM-u fot. ZDM

Z opłatomatów skorzystamy:

Odebranie odholowanego samochodu z parkingu nie jest możliwe bez pokazania potwierdzenia zapłaty. Na co dzień strażnicy miejscy odsyłają właścicieli na pocztę, tłumacząc, że internetowy przelew nie jest honorowany. Co zatem zrobić w święta, kiedy takie placówki są zamknięte?Zarząd Dróg Miejski poinformował, że w tym okresie możliwe będzie dokonywanie opłat za holowanie pojazdów w opłatomatach znajdujących się w siedzibie przy Chmielnej 120.Na co dzień można zapłacić tam za: opłatę dodatkową za parkowanie, opłatę za decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową.

24, 25, 26 grudnia 2017r. – całodobowo

27,28, 29 grudnia – w godzinach pracy ZDM

30, 31 grudnia – całodobowo

1 i 1/2 stycznia 2018r. – do rozpoczęcia urzędowych godzin pracy 2 stycznia 2018 roku.

