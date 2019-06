Informacje

Coraz bliżej do powstania nowoczesnego centrum kultury "Twórcza Twarda" - zapewniają władze Śródmieścia. W środę podpisały umowę na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnego obiektu.

Centrum kultury "Twórcza Twarda" ma powstać na terenie dawnego boiska szkolnego właśnie przy ulicy Twardej.

Około 6 tysięcy metrów kwadratowych

W środę, władze Śródmieścia podpisały umowę na wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnego obiektu.

Wcześniej, w 2018 roku, w konkursie architektonicznym została wyłoniona koncepcja "Twórczej Twardej". Wśród 32 konkursowych prac, były różne wizje tych obiektów.





Wiele przestrzeni

Pierwszą nagrodę zdobyła koncepcja polsko-szwajcarskiego konsorcjum, która nawiązywała do zabudowy ulicy Twardej i placu Grzybowskiego, gdzie budynki zabytkowe sąsiadują z obiektami nowoczesnymi.Centrum o powierzchni około 6 tysięcy metrów kwadratowych, jak informują władze dzielnicy, ma być nową siedzibą Domu Kultury Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury ”Muranów” imienia Cypriana Kamila Norwida.

Obiekt ma jednak funkcjonować inaczej, niż "tradycyjny"

dom kultury. Ma się w nim znaleźć wiele otwartych przestrzeni do spotkań, pracownie tematyczne, sale muzyczne i teatralne, kawiarenka i sala widokowa na ponad 300 miejsc.



"Twórcza Twarda" ma zostać wzniesiona na terenie dawnego boiska, ale, jak zapewniają urzędnicy, nie pozbawi to okolicznych mieszkańców dostępu do sportowych aktywności. W tym miejscu powstaną bowiem zarówno boisko, jak i skatepark. Przestrzeń dla nich zostanie wygospodarowana na dachu budynku w specjalnej strefie sportowej.



Oprócz tego przy Twarde powstanie kino plenerowe i ogródek z pasieką.

Trzy etapy prac

Dokumentacja projektowa została podzielona na trzy etapy.

Realizacja pierwszego (termin określono do 4 lipca) to wykonanie projektu koncepcji uszczegółowionej.

Drugim etapem będą prace nad projektem budowlanym. Ma on powstać do 10 grudnia 2019 roku.

Natomiast trzeci etap ma trwać do 30 kwietnia 2020 roku i zakończyć się sporządzeniem przygotowaniem ostatecznego kosztorysu oraz planu budowy i odbioru robót.

Obok mieszkań i w szkole

Nowa siedziba, zdaniem urzędników, ma oferować mieszkańcom bogatszy i bardziej zróżnicowany program kulturalny niż pozwalają na to obecne siedziby Domu Kultury Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury Muranów.

Ten pierwszy znajduje się przy ulicy Smolnej i działa w kompleksach mieszkalnych, a to ogranicza funkcjonowanie placówki ze względu na ewentualny hałas przeszkadzający sąsiadom.

Z kolei Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" zajmuje część budynku szkolnego przy ulicy Stawki. Nie posiada profesjonalnej sali widokowej i ma ograniczoną powierzchnię do wykorzystania.

Prawie 30 milionów złotych

Szacowany koszt budowy to prawie 30 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok.



Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm: Kalata Architekci s.c., Szymon Kalata, Eliza Kalata z siedzibą w Warszawie oraz Dipl. Arch. ETH SIA Anna Jach z siedzibą w Zurychu.

