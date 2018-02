Sąd: trzeba badać wpływ Radiowa na zdrowie psychiczne ludzi

Informacje

Składowisko na Radiowie fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl



Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w poniedziałek skargi MPO w sprawie funkcjonowania kompostowni i składowiska odpadów na warszawskim Radiowie. Sąd uznał, że powinny zostać przeprowadzone badania pod kątem ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi.

Tym samym NSA utrzymał w mocy dwa wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Inspekcji Ochrony Środowiska o braku podstaw do wstrzymania działalności kompostowni i składowiska odpadów na Radiowie. Inspekcja uznała wtedy, że funkcjonowanie tych podmiotów nie zagraża życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców.

Dwa postępowania

Protesty mieszkańców

Odwołanie od decyzji inspektorów środowiskowych złożył w 2017 roku Rzecznik Praw Obywatelskich oraz stowarzyszenie "Czyste Radiowo". RPO wskazywał, że Inspekcja w niewłaściwy sposób przeprowadziła ocenę wpływu działalności składowiska i kompostowni na zdrowie okolicznych mieszkańców, w tym zdrowie psychiczne.Łukasz Kosiedowski z biura RPO pozytywnie ocenił orzeczenie NSA. - Bardzo cieszy nas, że sąd zdecydował, iż w ramach tego postępowania organy mają oceniać również wpływ na zdrowie psychiczne ludzi. Niestety w tym postępowaniu organy skupiły się w zasadzie tylko na tym, czy uciążliwości rzeczywiście wywołują choroby fizyczne. Nie można jednak ukrywać, że podstawowymi dolegliwościami okolicznych mieszkańców są dolegliwości psychiczne, wynikające z życia w warunkach smrodu - zaznaczył Kosiedowski.Przedstawiciel RPO zwrócił uwagę, że przed sądem administracyjnym toczą się jeszcze dwa postępowania dotyczące kompostowni i składowiska odpadów w Radiowie. - W tym ponownym postępowaniu, jakie będzie prowadzone, organy będą musiały naprawić te niedoskonałości. Przede wszystkim będą musiały ocenić całokształt działalności i ocenić w należyty sposób wpływ na zdrowie ludzi, w tym także zdrowie psychiczne. Będą musiały przeanalizować też emisję tych substancji, które są prawnie uregulowane. Będą musiały posłużyć się opiniami wskazującymi, jak odory wpływają na zdrowie psychiczne ludzi - dodał.

Składowisko odpadów i kompostownia odpadów zielonych funkcjonujące na warszawskim Radiowie są źródłem uciążliwości zapachowych dla okolicznych mieszkańców.



W 2016 roku z inicjatywy stowarzyszenia "Czyste Radiowo" Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a następnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska zbadali działalność podmiotów pod kątem wpływu na środowisko i życie mieszkańców. Inspekcja uznała, że nie ma podstaw do wstrzymania działalności, a kompostownia i składowisko nie zagrażają środowisku i zdrowiu ludzi.



Stowarzyszenie złożyło tedy skargę na decyzję Inspekcji w sprawie składowiska odpadów do sądu administracyjnego. Skarga została poparta także przez RPO. Rzecznik oddzielnie zaskarżył też decyzję inspektoratu dotyczące funkcjonowania kompostowni.



Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do wniosków stowarzyszenia oraz RPO i w konsekwencji uchylił decyzje wydane przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Sąd uzasadniał wtedy, że w decyzjach inspekcji brakowało m.in. odniesienia do funkcjonowania składowiska do obowiązujących standardów emisyjnych oraz nie przeprowadzono w odpowiedni sposób oceny zagrożenia działalności dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców.



W konsekwencji MPO zakwestionowało orzeczenie WSA i złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.



W rezultacie wydanego w poniedziałek przez NSA orzeczenia sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia przez WIOŚ.

PAP/kz/b