Są zarzuty. Handlarz roszczeń podejrzany o oszustwa i przywłaszczenia

Marek M. - handlarz roszczeń do stołecznych nieruchomości - został doprowadzony do prokuratury we Wrocławiu i usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o przywłaszczenie praw majątkowych do dwóch nieruchomości i oszustwo o łącznej wartości prawie 13 mln złotych.

We wtorek w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Marka M. W środę mężczyzna został dowieziony do prokuratury we Wrocławiu. Jak informowano, M. został zatrzymany w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Prokuratura: przywłaszczenie praw majątkowych i oszustwo

"M. podejrzany jest o przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 mln 500 tys. zł oraz oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Dynasy 4, na kwotę łączną nie mniejszą niż 1 mln 100 tys. zł na szkodę każdej z pokrzywdzonych" - napisano po zatrzymaniu M. w komunikacie Prokuratury Krajowej. Jak poinformował prokurator regionalny Piotr Kowalczyk, właśnie takie zarzuty przedstawiono podejrzanemu.

Przed godziną 14 przesłuchanie wciąż trwało. Dopiero po jego zakończeniu będzie wiadomo, o jakie środki zapobiegawcze i czy w ogóle prokuratura będzie wnioskowała. M. współpracuje ze śledczymi i składa wyjaśnienia.

Ponad 350 postępowań

W marcu poinformowano, że w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się ponad 350 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji. Objętych jest nimi 765 nieruchomości położonych w różnych miejscach w całej Warszawie.

W sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym – urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.

