Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który doprowadził do wypadku podczas przejazdu szkoleniowego w miejscowości Zakręt ma 23 lata i dwa lata służby za sobą. Pracuje w wydziale stworzonym do szkolenia ochroniarzy, a nie kierowców - ustalił portal tvn24.pl. - Szkolenie w ruchu miejskim stwarza zagrożenie i nigdy nie było stosowane - mówią byli nam szefowie SOP i dawnego Biura Ochrony Rządu.

Według źródeł tvn24.pl zbliżonych do SOP, funkcjonariusz, który prowadził w czwartek BMW ma 23 lata. Mężczyzna od dwóch lat służy w SOP i pracuje w Wydziale Zabezpieczenia Specjalnego. WZS to kuźnia kadr ochrony bezpośredniej - funkcjonariusze doskonalą w nim głównie umiejętności strzeleckie i w walce wręcz.

"By się zgadzało w kwitach"

- Teraz to w SOP norma, że kierowcami są dwudziestolatki. Dostają samochody o mocy 300 koni i chcą pokazać, że potrafią. Są szybcy, ale i niebezpieczni. Wcześniej było przyjęte, że trzeba być po trzydziestce, mieć odpowiednią dojrzałość i doświadczenie – mówi nasz informator zbliżony do SOP.

Lato 2018 roku. Parking obok siedziby SOP przy ul. Podchorążych. Parkingową alejką wolno sunie kolumna trzech ciemnych BMW. Za kierownicą tzw. samochodu głównego siedzi funkcjonariuszka Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego. W walce wręcz nie ma sobie równych, bo osiągała sukcesy w karate. Za kierownicą BMW czuje się mniej pewnie. Uczy się ruszać i stawać, co w kolumnie jest szczególnie trudne.

Kilka miesięcy później ujawniliśmy na portalu tvn24.pl, że funkcjonariuszka WSZ, z nikłym doświadczeniem jako kierowca, woziła w listopadzie po Warszawie wicekanclerza Niemiec. Służba Ochrony Państwa do tej pory nie udzieliła nam odpowiedzi na pytania o jej doświadczenie i wymagane dla kierowców kursy.

Oficer SOP: - Ludzie z WSZ-u są teraz sadzani za kierownicę, bo kierowców dramatycznie brakuje. Robi się im jakieś szkolenia na szybko, by się zgadzało w kwitach, a potem są wysyłani z delegacjami zagranicznymi.

"Akt desperacji instruktorów"

Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że przez potrzebę masowego szkolenia nowych kierowców oprócz szkoleń na specjalnych torach, którymi dysponuje SOP, od zeszłego roku zaczęto uczyć młodych adeptów jazdy w kolumnie po mieście.

- Jazda kolumnami "na pusto" i szkolenie w mieście to skandal i akt desperacji instruktorów. Nie było jednak innego wyjścia. Trzeba było się złapać brzytwy, bo gdyby nie było takich ćwiczeń "na żywca", to w ogóle nie byłoby szkoleń – mówi były oficer SOP.

O ten sposób szkolenia pytamy byłych szefów SOP i Biura Ochrony Rządu (poprzednika SOP). Generałowie Mirosław Gawor (szef BOR w latach 1991-2001), Marian Janicki (2007-2013) i Andrzej Pawlikowski (2006-07 i 2015-17) są zgodni, że wcześniej nie dochodziło do szkolenia kierowców w ruchu miejskim.

- To nie powinno się zdarzyć. W ten sposób ryzykuje się życiem zwykłych uczestników ruchu. Szkolenia powinny odbywać się na torze – mówi Janicki.

- To duża nieodpowiedzialność dowódców. Równie dobrze funkcjonariuszy ochrony bezpośredniej można wysyłać do miasta, by ćwiczyli strzelania tam, zamiast na strzelnicy – wtóruje mu Gawor.

W czasie szkolenia nie mogą łamać przepisów

- Na podstawie prawa o ruchu drogowym kierowcy SOP mogą się nie stosować do przepisów, gdy jadą z osobą ochranianą, ale muszą zachować ostrożność. I nie wolno tego robić podczas szkolenia - dodaje Pawlikowski.

Były oficer SOP tłumaczy, że zgodnie z ustawą o ruchu drogowym SOP może używać sygnałów i łamać przepisy, gdy wiezie osobę ochranianą, ale w praktyce robi się do częściej.

- To martwy przepis. Grupom, które odpowiadały za zabezpieczenie miejsca pobytu np. prezydenta nieraz zdarzało się nieraz jechać "na bombach" i na czerwonym świetle, jak trzeba było szybko dojechać i zabezpieczyć miejsce. Jednak nigdy nie używało się sygnałów podczas szkolenia – zauważa.

Rzecznik SOP Bogusław Piórkowski stwierdza, że kierowcy muszą się szkolić nie tylko na torze, ale również w normalnym ruchu ulicznym, a kolumna szkoleniowa zgodnie z prawem może funkcjonariusze używać "sygnałów świetlnych i dźwiękowych". Rzecznik przyznaje jednak, że nie ma prawa łamać przepisów. – Dlatego funkcjonariusz został ukarany mandatem – podkreśla w rozmowie z tvn24.pl.

Podstawę do używania sygnałów podczas szkoleń ("jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w programach" szkolenia specjalistycznego lub doskonalenia zawodowego) daje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z września 2002 roku.

Kolejny wypadek, dzieci w szpitalu

Do wypadku kolumny SOP doszło w czwartek w miejscowości Zakręt. BMW Służby Ochrony Państwa, zderzyło się z toyotą. Kolumna SOP poruszała się na sygnałach i – według policji - wjechała na skrzyżowanie w momencie zmiany światła na czerwone, a kierowca SOP został ukarany mandatem. Dwoje dzieci z auta osobowego przewieziono do szpitala, z którego zostały już wypisane.



To 21. zdarzenie drogowe kolumny BOR/SOP, do którego doszło podczas sprawowania władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To o jedno zdarzenie mniej niż odnotowano w trakcie kadencji rządów koalicji PO-PSL w latach 2011-2015.

