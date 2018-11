S7: można budować wylot trasy na Grójec

Informacje

Jest pozwolenie na budowę fot. Shuterstock, tvnwarszawa.pl

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na budowę południowego wylotu trasy S7 Warszawa–Grójec.

Jak podano, decyzja dotyczy budowy blisko kilometrowego odcinka C, od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S7.

- To część południowego wylotu z Warszawy, od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - poinformowała rzeczniczka prasowa Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Trzy odcinki

Przypomnijmy, budowa południowego odcinka trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości około 29 km, została podzielona na trzy części ( A -od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km. B-od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km oraz odcinek C- od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km).

Wydane właśnie zezwolenie dotyczy odcinka C. Ten z kolei został podzielony na cztery zadania, zaś decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje zadanie nr 4 o długości około 1 km.

Wnioski dotyczące pozostałych zadań są wciąż rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Orientacyjny plan nowej ekspresówki S7 fot. TVN24

Budowa drogi, wiadukt, kanalizacja

W informacji prasowej czytamy, że prace dotyczą budowy czterech pasów ruchu (po dwa w każdym kierunku), budowę zjazdów, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych.

Ponadto wykonawca musi wybudować wiadukt i przejścia dla płazów, kanalizację oraz urządzenia ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych).

"Projekt uwzględnia również bezpieczeństwo ruchu drogowego, np. oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne. Przebudowana i budowę zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, oświetlenie i ekrany akustyczne" – tłumaczy rzeczniczka wojewody w komunikacie.

Szef resortu infrastruktury i budownictwa zaakceptował zwiększenie łącznego kosztu inwestycji o prawie 57 mln zł (z 1 mld 401 mln zł do 1 mld 458 mln zł), o co wnioskowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

