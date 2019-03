Rynek ciepła w stolicy. UOKiK podejrzewa zmowę cenową

Informacje

Podejrzenie zmowy cenowej na rynku energii cieplnej fot. Bartłomiej Zborowski/PAP

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że doszło do zmowy cenowej i przetargowej oraz do podziału rynku energii cieplnej w stolicy między spółkami Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, PGNiG i PGNiG Termika. Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko firmom.

UOKiK poinformował we wtorek w komunikacie, że "podejrzewa zmowę cenową z udziałem czterech spółek, przez którą mieszkańcy Warszawy i okolic mogą płacić więcej za ogrzewanie mieszkań". urząd dodał, że przedsiębiorstwom grozi za to kara do 10 procent ich obrotu.

"Współpraca może naruszać konkurencję"

Informacje Rozbudują sieć ciepłowniczą. "Może poprawić się powietrze" W 2017 r. planowana jest budowa kolejnych ponad 20 kilometrów miejskiej sieci ciepłowniczej - powiedział we wtorek wiceprezydent stolicy Michał... WIĘCEJ »

Z informacji zebranych przez urząd wynika, że kwestionowane ustalenia miały zacząć się około 2014 roku. "Żeby zrozumieć, dlaczego mogło do nich dojść, należy cofnąć się jeszcze o rok. W 2013 r. Veolia Energia Warszawa zaczęła planować budowę elektrociepłowni w warszawskiej dzielnicy Ursus, a PGNiG Termika zintensyfikowała swoje działania na rynku sprzedaży ciepła do odbiorców końcowych. Spółki rozpoczęły walkę o klientów, która jeszcze mogła się zwiększyć po zrealizowaniu inwestycji przez Veolię" - podał UOKiK. "Tak się jednak nie stało, ponieważ rok później przedsiębiorcy nawiązali współpracę, która zdaniem urzędu może naruszać konkurencję" - dodano.

Cytowany w komunikacie wiceprezes UOKiK Michał Holeksa podkreślił, że "podczas przeszukania w siedzibach firm zdobyliśmy dowody na to, że spółki wspólnie ustaliły, że nie będą ze sobą rywalizować i skupią się na swojej podstawowej działalności, czyli PGNiG Termika na wytwarzaniu ciepła, a Veolia Energia Warszawa na jego sprzedaży".

Zdaniem Urzędu, jeżeli takie działania nie są wynikiem indywidualnych kalkulacji biznesowych, ale zostały uzgodnione wspólnie przez niezależne i rywalizujące podmioty, to może to być naruszenie reguł konkurencji poprzez podział rynku.

"Może to wpłynąć bezpośrednio na mieszkańców Warszawy"

Informacje Protest przeciwko podwyżce cen ciepła - Prywatyzacja Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest obok afery reprywatyzacyjnej największą aferą rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz -... WIĘCEJ »

UOKiK ustalił, że "Veolia Energia Warszawa zrezygnowała z budowy elektrociepłowni, natomiast PGNiG Termika ograniczyła i zamierzała zaprzestać sprzedaży energii cieplnej". "Spółki wspólnie mogły ustalać swoje taryfy, które przedstawiały do akceptacji prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki" - dodano.

Prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie podkreślił, że budowa nowego źródła ciepła zwiększyłaby bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej. - Badane przez nas spółki miały tego świadomość, mimo to zgodnie z ustaleniami między sobą zrezygnowały z tej inwestycji - wskazał. Dodał, że może to mieć konsekwencje w przyszłości i wpłynąć bezpośrednio na mieszkańców Warszawy i okolic podczas rozległych awarii.

Oprócz wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko spółkom, UOKiK postawił również w tej sprawie zarzuty dwóm menadżerom, którzy pełnią lub pełnili wysokie funkcje w Veolia Energia Warszawa i PGNiG Termika. "Urząd ma dowody, że brali aktywny udział w zakwestionowanych uzgodnieniach. Maksymalna sankcja w tym przypadku to 2 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Pełna współpraca"

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało w komunikacie na swojej stronie internetowej, że deklaruje "pełną współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy". "Na podstawie wstępnej analizy treści postanowienia UOKiK, Spółka ocenia ryzyko negatywnych konsekwencji dla Grupy Kapitałowej PGNiG związane z postępowaniem jako niskie" - dodano.

"W dniu 11.03.2019. VEW otrzymała postanowienie o wszczęciu postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), co stanowi standardową procedurę UOKiK. Spółka działa zgodnie z restrykcyjnym kodeksem etycznym i zawsze stawia interes konsumenta na pierwszym planie, a także respektuje wartości polskiego systemu prawnego. VEW jest zatem w pełni przekonana o pozytywnym wyniku postępowania" - poinformowała dyrektor komunikacji spółki Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada.



Spółka zaznaczyła, że ceny ciepła są regulowane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. "VEW odpowiada jedynie za dystrybucję ciepła, której koszt stanowi 1/3 ceny ciepła dla końcowego klienta, a nie za produkcję, której koszt stanowi pozostałe 2/3 ceny ciepła" - poinformowała Żurada. Dodała, że ceny ciepła w Warszawie należą do najniższych wśród dużych miast w Polsce.

W LIPCU UBIEGŁEGO ROKU PISALIŚMY O PROTEŚCIE W SPRAWIE PODWYŻEK CEN CIEPŁA:







PAP/ap/ran