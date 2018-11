Ryanair zniknie z Lotniska Chopina

Informacje

Ryanair ogłosił nowe połączenie krajowe ze Szczecina do Krakowa. Loty zostaną uruchomione w przyszłym roku i zastąpią rejsy z Pomorza Zachodniego do Warszawy. Oznacza to, że irlandzki przewoźnik nie będzie realizował żadnych połączeń z Lotniska Chopina.

W czwartkowym komunikacie poinformowano, że połączenie między Szczecinem a Krakowem zostanie uruchomione w kwietniu 2019 roku i będzie realizowane trzy razy w tygodniu.

Co ciekawe, wraz z uruchomieniem połączenia do stolicy Małopolski znikną jednak rejsy ze Szczecina do Warszawy.

"Cieszymy się bardzo z wprowadzenia nowej trasy ze Szczecina do Krakowa. Połączenie zostanie uruchomione w kwietniu i zastąpi inną trasę krajową ze Szczecina do Warszawy" - wskazała, cytowana w komunikacie, Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.

"Ze względu na wysokie koszty"

Połączenia między Szczecinem a Warszawą były ostatnimi jakie irlandzki przewoźnik realizował z Lotniska Chopina.

"Ze względu na wysokie koszty na warszawskim Lotnisku Chopina, trasa ze Szczecina do Warszawy zostanie anulowana od 7 stycznia 2019 roku. Ryanair skontaktował się już drogą mailową ze wszystkimi pasażerami odwołanych rejsów i poinformował o opcjach zwrotu kosztów lub zmiany rezerwacji" - poinformowano w oświadczeniu przesłanym tvn24bis.pl.

Przypomnijmy, że Ryanair wrócił na stołeczny port w 2016 roku. Początkowo realizował także rejsy z Lotniska Chopina do Gdańska i Wrocławia, jednak w 2017 roku poinformowano o ich zawieszeniu.

Połączenia krajowe LOT-u

W przyszłym roku Ryanair będzie realizował trzy połączenia krajowe: Szczecin - Kraków, Wrocław - Gdańsk oraz Gdańsk - Kraków. Najwięcej połączeń krajowych w swoim portfelu mają Polskie Linie Lotnicze LOT.

Przypomnijmy, że na początku września br. narodowy przewoźnik uruchomił rejsy między Warszawą a Lublinem. Tym samym obecnie realizuje następujące połączenia krajowe:

- Warszawa - Gdańsk,

- Warszawa - Katowice,

- Warszawa - Kraków,

- Warszawa - Poznań,

- Warszawa - Rzeszów,

- Warszawa - Szczecin,

- Warszawa - Wrocław,

- Warszawa - Zielona Góra,

- Warszawa - Lublin.

Konkurencja na polskim niebie

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, największym przewoźnikiem w Polsce w okresie kwiecień-czerwiec był Ryanair. W drugim kwartale tego roku irlandzki przewoźnik obsłużył w krajowych portach lotniczych ponad 3 miliony pasażerów.



Na drugim miejscu znalazł się LOT. Narodowy przewoźnik obsłużył 2,67 mln pasażerów. Podium zamykał Wizz Air z 2,29 mln pasażerów.

