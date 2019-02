Ruszyły prace przy nowej wylotówce na Kraków

Informacje

1/6 Drogowcy zaczęli od wycinki drzew fot. GDDKiA 2/6 Ruszyły prace na S7 fot. GDDKiA 3/6 Drogowcy zaczęli od wycinki drzew fot. GDDKiA 4/6 Drogowcy zaczęli od wycinki drzew fot. GDDKiA 5/6 Drogowcy zaczęli od wycinki drzew fot. GDDKiA 6/6 Ruszyły prace na S7 fot. GDDKiA











Pierwsze prace na drodze ekspresowej S7 między Warszawą a Grójcem właśnie wystartowały. Drogowcy zaczęli od wycinki drzew na drodze krajowej numer 7 oraz od rozbiórki budynków na odcinku pomiędzy Grójcem a Tarczynem.

Jak podała we wtorkowym komunikacie GDDKiA "wycinka drzew prowadzona jest w kierunku do Warszawy, następnie będzie kontynuowana w drugą stronę od Warszawy do Grójca i potrwa do końca lutego bieżącego roku".

Trzy etapy prac

Dodano, że na czas trwania tych robót wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Jezdnia została zwężona do jednego pasa, a prędkość ograniczona do 60 km/h.

Prace zostały podzielone na trzy odcinki: od węzła Warszawa-Lotnisko do węzła Lesznowola na odcinku około 6,6 km, od węzła Lesznowola do Tarczyna na odcinku około 14,8 km oraz na odcinku od węzła Tarczyn do obwodnicy Grójca o długości ok. 7,9 km.

"Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej o łącznej długości około 29 km. Na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola będą dwie jezdnie po 3 pasy ruchu (plus pas dzielący 5 m, natomiast od węzła Lesznowola do początku obwodnicy Grójca dwie jezdnie po 2 pasy ruchu (plus pas dzielący 12 m, jako rezerwa pod trzeci pas)"- podała GDDKiA.

W komunikacje czytamy, że dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły drogowe w Zamienie, w Lesznowoli, w Antoninowie, w Złotokłosach, w Tarczynie Północ i w Tarczynie Południe.

"Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego" - podano.

Orientacyjny plan nowej ekspresówki S7 fot. TVN24

Inwestycja warta 1,5 mld zł

Jak podkreśla GDDKiA "zgodnie z umowami termin zakończenia prac przewidziany został na marzec 2021 roku. Wartość inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, realizacja) wynosi 1,5 mld zł. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".

We wtorek informowaliśmy też o postępach na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy:

Postępy na budowie POW TVN24

PAP/mp/pm