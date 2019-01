Ruszyły kontrole autokarów. Akcja potrwa do końca ferii zimowych

Informacje

Ferie w województwie mazowieckim rozpoczną się oficjalnie w poniedziałek, ale już od piątku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego i Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzają stan autokarów przed zimowymi wyjazdami. W stolicy i w podwarszawskich powiatach zostały wyznaczone miejsca, gdzie będą prowadzone kontrole.

- Sprawdzamy stan techniczny pojazdów. Sprawdzamy podstawowe elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo: układ hamulcowy, układ kierowniczy, stan opon czy oświetlenie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w zimowych warunkach, by dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do celu - wyjaśnił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Dodał, że równie ważne jest, by kierowcy byli trzeźwi i wypoczęci. - Warunki na drogach mogą być różne, zwłaszcza w górach może być naprawdę niebezpiecznie - zaznaczył.

Patrol przed Torwarem

Informacje Wkrótce początek ferii. Służby sprawdzą bezpieczeństwo dzieci 28 stycznia w województwie mazowieckim rozpoczną się szkolne ferie zimowe. Wojewoda apeluje o współpracę z służbami. Służby informują również o... WIĘCEJ »

Policjanci i inspektorzy zjawili się rano przed Torwarem. To tam, przez najbliższe dwa tygodnie kontrolowane będą autobusy. Patrol będzie można spotkać tam między godziną 6 a 10 rano.

Jeżeli zajdzie potrzeba skontrolowania pojazdu w innym terminie, rodzice powinni zgłosić to dyżurnemu ruchu drogowego w Komendzie Stołecznej Policji, pod numerem 22 603 77 55 - całodobowo oraz 22 603 77 18 - w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Bezpieczny autobus

- Często pada pytanie: "Po co? Przecież one też przechodzą badania techniczne". Ale pomiędzy badaniem technicznym a wyjazdem na ferie zawsze mogło coś się przydarzyć, co dyskwalifikuje ten pojazd z dalszej jazdy, a policjanci postarają się to wychwycić - mówił w ubiegłym tygodniu Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

I dodał, że rodzice powinni wywierać presję na organizatora w kwestii bezpieczeństwa wyjazdu. - Rolą organizatora jest go zapewnić. Oczywiście nie musi on dysponować własnym autokarem, często korzysta z usług podwykonawcy. I to organizator powinien nakłonić takiego podwykonawcę, żeby autokar wcześniej przeszedł kontrolę. A w momencie, kiedy dzieci do niego wsiądą i mają ruszać w drogę, kierowca powinien pokazać opiekunom grupy lub rodzicom protokół takiej kontroli, że tam jest wyraźnie zaznaczone: "pojazd jest sprawny, kierowca posiada odpowiednie uprawnienia, jest trzeźwy i może bezpiecznie wieźć ludzi" - podkreślał Mrozek.

Na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać, czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Kontrole w podwarszawskich powiatach

Kontrole w ramach akcji "Dojedź(MY) bezpiecznie do celu" będą też prowadzone na terenie powiatów garnizonu warszawskiego. Policjanci zapowiadają, że będą sprawdzać stan autokarów i samochodów osobowych.

Poniżej publikujemy listę punktów, w których stacjonować będą policjanci z komend powiatowych:

- powiat grodziski - Grodzisk Mazowiecki, baza PKS przy ul. Chełmońskiego 33 - codziennie między godziną 6 a 22 (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym);

- powiat legionowski - Legionowo, parking przy komendzie, Jagiellońska 26B - codziennie między godziną 6 a 8 (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym);

- powiat miński - Mińsk Mazowiecki, ulica Przemysłowa, naprzeciwko cmentarza - należy najpierw zgłosić potrzebę kontroli;

- powiat nowodworski - Nowy Dwór Mazowiecki - policjanci na bieżąco przyjmują zgłoszenia dotyczące kontroli;

- powiat otwocki - Otwock, ulica Andriollego 80 - policjanci przyjmują zgłoszenia kontroli co najmniej tydzień przed planowanym wyjazdem, proszą o maile na adres: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl;

- powiat piaseczyński – Piaseczno, parking przy komendzie, Kościelna 3 - codziennie między godziną 5 a 10 (po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową);

- powiat pruszkowski - Pruszków, parking przy skrzyżowaniu ulicy Kuchy z Powstańców Warszawy w Regułach (od strony torów WKD) - codziennie między 6.30-7.30 (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym);

- powiat wołomiński - parking przy gliniankach w Zielonce - od poniedziałku do piątku w dwóch turach: 5-5.30 i 6.30-8.30;

- powiat warszawski-zachodni – Łomianki, ulica Staszica przy ICDS, wtorek w godzinach 11-11.45 - Leszno, ulica Leśna 13 przy szkole podstawowej, czwartek w godzinach 11-11.45 - Ożarów Mazowiecki, ulica Poznańska 159 (zatoka przy stacji benzynowej), piątek w godzinach 11-11.45 - Stare Babice, ulica Warszawska przed budynkiem komendy, codziennie od 6 do 7.

Szczegóły dotyczące numerów telefonów i adresów mailowych do oficerów dyżurnych można znaleźć na stronach Komendy Stołecznej Policji i komend powiatowych.

kk/pm