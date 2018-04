Informacje

Bilety na rejsy do Serocka już w sprzedaży fot. ZTM



W jednym z Punktów Obsługi Pasażera oraz w internecie można już kupować bilety na rejsy Wisłą do Serocka.

Rejs statkiem "Zefir" to kilkogodzinna wyprawa, która w obie strony liczy aż 65 kilometrów. Statek płynie Wisłą i Kanałem Żerańskim. W Serocku podróżujący mają dwugodzinną przerwę na spacer lub odpoczynek na plaży nad Zalewem Zegrzyńskim.

"Statek pływa od 1 maja do 30 czerwca w soboty, niedziele i dni świąteczne a także 2 i 4 maja oraz 1 czerwca. W okresie od 1 lipca do końca sierpnia – w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne. Natomiast od 1 do 16 września – w soboty i niedziele" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Bilety można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów na stacji metra Dworzec Wileński w środy i czwartki w godzinach 16.00-20.00, piątki w godzinach 7.00-11.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Płacić można gotówką i kartą. Sprzedaż prowadzona jest także online.



