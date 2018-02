Ruszył Warszawski Indeks Powietrza. Sprawdzisz poziom smogu i prognozy

Informacje



Warszawski Indeks Powietrza w końcu został uruchomiony. Po wielu miesiącach zapowiedzi warszawiacy mogą korzystać z narzędzia, które pokazuje im zarówno bieżący poziom jakości powietrza, jak i prognozy. Dane są podzielone na dwie grupy: dla ogółu mieszkańców i tak zwanych grup wrażliwych, czyli na przykład dzieci lub cierpiących na astmę.

Wszystkie informacje są dostępne na specjalnie uruchomionej stronie internetowej wip.um.warszawa.pl.

Po wejściu na wskazany adres mieszkaniec ma do wyboru jeden z dwóch Warszawskich Indeksów Powietrza: ogólny i zdrowotny. W tym pierwszym znajdują się zalecenia dla ogółu mieszkańców Warszawy, a w drugim - dla osób należących do jednej z czterech grup ryzyka związanego z zanieczyszczeniami powietrza.

Wspomniane grupy to: dzieci z astmą, osoby starsze, osoby z chorobami układu krążenia i osoby z chorobami układu oddechowego.

Cztery punkty pomiaru

Po wyborze indeksu należy wybrać punkt pomiarowy, dla którego chcemy sprawdzić jakość powietrza (bieżącą i prognozę). Możemy to zrobić, klikając na znacznik na mapie bądź na nazwę stacji na panelu nad mapą. Punkty pomiarowe są cztery i znajdują się na stacjach monitoringu należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czyli: przy alei Niepodległości, Marszałkowskiej, Wokalnej na Ursynowie i Kondratowicza na Targówku.



Warszawski Indeks Powietrzafot. wip.um.warszawa.pl



Za pomocą indeksu możemy sprawdzić poziom pyłów PM10, PM2,5 i NO2. Dane prezentowane są w czterostopniowej skali. I tak na przykład "jedynka" to "brak przeciwskazań do wychodzenia na zewnątrz i aktywności fizycznej", a "czwórka" to ostrzeżenie, by nie wychodzić i nie wietrzyć pomieszczeń". Im wyższa wartość indeksu, tym jakość powietrza jest gorsza.

Na podstawie wskazań indeksu rozsyłane będą m.in. do komunikaty do mieszkańców o prognozowanym pogorszeniu jakości powietrza.

Indeks prezentowany jest dla danych bieżących (z ostatniej godziny) oraz prognoz dla godzin: 06.00, 14.00, 22.00 i dla całej kolejnej doby.

Skala pomiaru WIP fot. wip.um.warszawa.pl

Punkty pomiarowe we wszystkich dzielnicach

- Zależało nam na stworzeniu systemu, który w sposób kompleksowy, ale też czytelny dla mieszkańców będzie pozwalał im planować swoje aktywności na powietrzu - powiedziała Sylwia Laszuk-Postawka z miejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Urzędnicy deklarują na stronie miasta, że cztery punkty to jedynie początek. "W kolejnym etapie prac nad WIP miasto przewiduje montaż około 100 urządzeń pomiarowych" - zapowiadają. Dodają, że "to z kolei pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń". Urządzenia mają pojawić się we wszystkich dzielnicach.

"Wkrótce rozpoczną się pilotażowe pomiary, które pomogą dokonać wyboru mierników optymalnych dla specyfiki Warszawy" - czytamy w informacji miasta.

Wzorowali się na "zagranicznych kolegach"

Warszawski Indeks Powietrza powstał przy współpracy z Politechniką Warszawską.

- Przygotowując metodologię indeksu oraz skalę pomiarów, wykorzystaliśmy doświadczenia naszych zagranicznych kolegów. Warszawskie rekomendacje zostały oparte m.in. o Kanadyjski Indeks Zdrowotny Jakości Powietrza, Londyński Indeks Jakości Powietrza czy Europejski Indeks Jakości Powietrza - tłumaczył Andrzej Kraszewski, profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Miejscy urzędnicy podkreślają z kolei, że Warszawski Indeks Powietrza jest narzędziem działającym w czasie rzeczywistym i prognozującym, a ostrzeżenia są wydawane na kolejny dzień tak, aby umożliwić mieszkańcom zaplanowanie aktywności z uwzględnieniem stanu jakości powietrza. "To zupełnie inaczej niż w przypadku obecnych systemów powiadamiania. Tam alerty w zawiązku z przekroczeniem (…) ogłaszane są już po wystąpieniu przekroczeń poprzedniego dnia" - zastrzegają pracownicy ratusza.

- Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do nas z prośbą o instalację urządzeń pomiarowych także na ich osiedlach, czy w ich dzielnicach. Wierzę, że wkrótce ich prośby zostaną wcielone w życie, a WIP wzbogaci się o nowe mierniki. Rada Miasta na pewno będzie wspierać te działania - zapowiedziała miejska radna Aleksandra Gajewska (PO).

Warszawski Indeks Powietrza to bardzo długo oczekiwane narzędzie. O jego powstaniu pisaliśmy już na początku 2016 roku i w tymże roku (ale już w grudniu) podpisano umowę z Politechniką Warszawską. Pierwotnie władze miasta zapowiadały, że WIP uda się uruchomić w październiku 2017 roku.

