Ruszył marsz "Polska w Europie"

Z placu Bankowego wyruszył marsz pod hasłem "Polska w Europie". Na czele manifestacji idą między innymi szef Rady Europejskiej Donald Tusk, liderzy Koalicji Europejskiej, byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski.

Zgromadzenie rozpoczęło się po godz. 12 na placu Bankowym. Uczestników marszu powitał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wskazywał m.in., że wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłą niedzielę, będą "drugim referendum" w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nawiązując do ubiegłorocznych wyborów samorządowych, Trzaskowski przekonywał, że o zwycięstwie opozycji m.in. w wielkich miastach, zdecydowała wysoka frekwencja wyborcza.

- I dokładnie to samo musimy zrobić 26 maja. Potrzebna nam jest pełna mobilizacja, dlatego że te wybory mają niesłychanie istotne znaczenie. Są to wybory, które pozwalają nam walczyć o wartości, tak, jak w Warszawie walczyliśmy o otwartość, o tolerancję, o wartości europejskie, tak właśnie dokładnie o tym samym będą te wybory europejskie za tydzień - mówił prezydent stolicy.

Dodał, że stawką wyborów do PE jest także miejsce Polski w Europie - czy będziemy w centrum decyzyjnym, czy na "totalnym marginesie".

Po Trzaskowskim głos zabrali liderzy Koalicji Europejskiej.

Trasa marszu

Od 11.30 została zamknięta jezdnia ulicy Marszałkowskiej od alei "Solidarności". Zamknięta również będzie Waryńskiego od ulicy Nowowiejskiej.

Wyłączony został również wjazd z placu Zbawiciela w Marszałkowską. Na czas marszu wstrzymany został przejazd w ciągu ulic poprzecznych.

Objazdy dla tramwajów i autobusów

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z tym, że zarówno tramwaje jak i autobusy mogą zostać skierowane na objazdy. Jak podaje ZTM, w godzinach około 11:00 do 18:00, tramwaje linii:będą kursowały ulicami: Nowowiejska - Chałubińskiego - aleja Jana Pawła II.

Utrudnień w ruchu tramwajów można też spodziewać się w ciągu Alei Jerozolimskich. Linie 7 i 25 pojadą ulicą Towarową i aleją "Solidarności", a dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej, dojadą do placu Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej pojadą ulicami: aleja Zieleniecką - Targowa - Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Linia 22 na lewym brzegu, będzie dojeżdżać na plac Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek.

Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy linii: 102, 105, 107, 111, , 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 171, 175, 178, 222, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

Autobusy tych linii pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Także w sobotę, 18 maja, w godz. 12.00-15.00, odbędzie się zgromadzenie publiczne na pl. Trzech Krzyży, a następnie przemarsz Al. Ujazdowskimi przed Belweder. W tym czasie zmienią się trasy autobusów linii: 108, 116, 166, 180, 195, 400, 503 i 518.

Wyłączone parkowanie

W związku z marszem część miejsc parkingowych niedostępna. Zakazy parkowania obowiązują już od środy, 15 maja, od godziny 22:00 do niedzieli, 19 maja, do godzony 22:00 na placu Konstytucji.

W czwartek, 16 maja od godziny 22:00 wyłączony z możliwości parkowania jest plac Bankowy.

Od piątku, 17 maja, od godziny 6:00 do soboty, 18 maja do godziny 24:00, są wyznaczone miejsca po zachodniej stronie Marszałkowskiej za placem Bankowym, i dalej za Królewską, również od Żurawiej do ulicy Wspólnej i przed Wilczą.

1/24 Ruszył marsz "Polska w Europie" fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl















































