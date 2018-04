Rusza proces Kajetana P. Pierwsza rozprawa 28 maja

Informacje

Sąd wyznaczył trzy terminy rozpraw w sprawie Kajetana P. Pierwsza odbędzie się 28 maja w sądzie przy Kocjana na Bemowie.



W środę w Sądzie Okręgowym odbyło się posiedzenie przygotowawcze. Miało ono charakter niejawny, prowadziła je sędzia Danuta Kachnowicz.



Po jego zakończeniu obrońcy Kajetana P. poinformowali dziennikarzy, że wyznaczono terminy pierwszych rozpraw. I tak najbliższa odbędzie się 28 maja o godzinie 10. Dwie kolejne: 18 czerwca i 4 lipca.

Brutalne morderstwo

Dwa akty oskarżenia

Rozprawy będą odbywać się w gmachu przy ulicy Kocjana, gdzie mieści się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. To właśnie w tej dzielnicy miało miejsce brutalne zabójstwo 30-letniej kobiety - Katarzyny j., tłumaczki i nauczycielki języka włoskiego.O morderstwo oskarżony jest Kajetan P.W lutym 2016 roku. Mężczyzna spotkał się z nauczycielką w jej mieszkaniu. Tam - jak twierdzą śledczy - zabił ją nożem. By ukryć zwłoki i uniknąć odpowiedzialności, rozczłonkował je i przewiózł je do wynajmowanego przez siebie mieszkania. Następnie uciekł. Zatrzymano go po 14 dniach na Malcie i przekazano stronie polskiej.

Akt oskarżenia przeciwko Kajetanowi P. wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie 9 lutego.



Był to już drugi akt, sporządzony po konfrontacji dwóch grup biegłych, którzy badali poczytalność mężczyzny. Ostatecznie uznali, że miał ograniczoną zdolność do rozpoznania swoich czynów, ale może stanąć przed sądem.



Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, pierwszy akt oskarżenia w sprawie Kajetana P. został skierowany do sądu w lipcu ubiegłego roku. Sąd zwrócił go jednak prokuraturze, wytykając m.in. niekompletność dokumentacji. Wskazał też na konieczność przeprowadzenia konfrontacji biegłych psychiatrów i psychologów z dwóch zespołów, wypowiadających się wcześniej na temat poczytalności oskarżonego. Opinie były dwie, bo pierwsza "budziła uzasadnione wątpliwości w zakresie wniosków końcowych".

Akt oskarżenia uzupełniono o konfrontację i wysłano do sądu ponownie.

