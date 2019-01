Informacje

Rozpoczynają się zmiany w organizacji ruchu w związku z budową północno-wschodniego odcinka II linii metra, czyli trzech stacji i ponad czterech kilometrów tuneli.

Początek w lutym

Stacja "Zacisze" będzie zlokalizowana pod ulicą Figara w pobliżu skrzyżowania z Codzienną, stacja "Kondratowicza" przy skrzyżowaniu Malborskiej i Kondratowicza, a stacja Bródno przy skrzyżowaniu Kondratowicza i Rembielińskiej (nazwy stacji są robocze). Budowa zakończy się we wrześniu 2021 r. Koszt wykonania tego odcinka podziemnej kolejki to prawie 1,4 miliarda złotych.

O zmianach w ruchu i komunikacji miejskiej poinformowali w czwartek podczas konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Metra Warszawskiego i konsorcjum wykonawców.



Zastępca prezydenta Warszawy Robert Soszyński podkreślił, że utrudnienia trwające kilkadziesiąt miesięcy rozpoczną się już za chwilę i będą podzielone na etapy. - Ponieważ chcemy stopniowo przyzwyczajać mieszkańców do tego, co się będzie działo, planujemy rozłożyć zmiany w organizacji ruchu na trzy weekendy. Zaczynamy od 1-3 lutego. Potem będą kolejne weekendy z finałową zmianą, czyli zamknięciem Kondratowicza, co będzie największym problemem dla mieszkańców - powiedział Soszyński.





Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaradzki poprosił mieszkańców o cierpliwość. Zaznaczył, że na Targówku mieszka 130 tysięcy osób, którzy trwające 36 miesięcy zmiany będą musieli "przefunkcjonować w tym obszarze".

Zastrzegł też, że nazwy stacji są robocze i będą jeszcze negocjowane i uzgadniane.

Buspas na Matki Teresy

Pierwsze zmiany to wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dla mieszkańców. Na ulicy Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Chodecką a świętego Wincentego wytyczone będą buspasy w obydwu kierunkach. Jezdnia na tym odcinku zostanie poszerzona. Na skrzyżowaniu Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej powstanie rondo. W czasie prac zamknięty zostanie odcinek od Chodeckiej do skrzyżowania ze św. Wincentego. Roboty w tym rejonie potrwają około trzech tygodni.

Ponadto pasy dla autobusów, tylko w jednym kierunku, zostaną wytyczone na ulicach: Chodeckiej, Łojewskiej, Wyszogrodzkiej i Bartniczej. Zmiany zostaną wprowadzone w weekendy 1-3 oraz 8-10 lutego.

Zamkną Kondratowicza

Najważniejszą zmianą będzie wyłączenie z ruchu ulicy Kondratowicza, zaplanowane na weekend 15-17 lutego.

Główne objazdy zostaną poprowadzone ulicami Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – Gilarską – Jórskiego do Radzymińskiej, Głębocką – Kondratowicza – Młodzieńczą, św. Wincentego – Borzymowską – Trocką, ciągiem Bartnicza – Wyszogrodzka do Chodeckiej i dalej do Łojewskiej, a także Odlewniczą do Marywilskiej i Trasą Toruńską.

Jak podaje urząd miasta, zamknięte zostaną chodniki i droga dla rowerów po południowej stronie ulic Bazyliańskiej i Kondratowicza. "Piesi i rowerzyści będą kierowani na tymczasowe, specjalnie zabezpieczone, przejście i drogę rowerową przez plac budowy po fragmencie południowej jezdni – na drugą stronę jezdni wrócą na wysokości ul. Łabiszyńskiej (w kolejnym etapie budowy ścieżka i chodnik zostaną wyznaczone poza placem budowy). Po północnej stronie ulicy piesi będą mogli przejść chodnikiem wzdłuż ogrodzenia placu budowy, zlokalizowanym na terenie osiedla" - podaje ratusz.

Przeorganizowany zostanie ruch na skrzyżowaniu Kondratowicza i św. Wincentego. Jadący świętego Wincentego od strony Białołęki będą musieli skręcić w prawo lub lewo – prosto będą mogły pojechać tylko autobusy, taxi, czy pojazdy służb miejskich. Z kolei jadący Kondratowicza od strony Młodzieńczej będą musieli skręcić w prawo w kierunku Trasy Toruńskiej.

Budowa zmieni też trasy kilkunastu linii autobusowych. Na trasy objazdowe skierowane zostaną autobusy linii: 104, 112, 118, 120, 126, 145, 156, 169, 176, 204, 214, 227, 240, 256, 345, 409, 500, N02, N11 i N64. Nie zmienią się trasy autobusów linii: 114, 376, 412, 414, 512 i N14. Zmiany będą obowiązywały od nocy z piątku 15 na sobotę 16 lutego.

Nowa linia tramwajowa

Pasażerowie z Bródna dojadą szybko do Śródmieścia i na Mokotów nową linią tramwajową 41. Tramwaje będą ruszały z pętli Żerań Wschodni i taką samą trasą jak "1" pojadą do ronda Zgrupowania AK "Radosław", gdzie skręcą w aleję Jana Pawła II i dalej pojadą na Służewiec. Linia będzie uruchomiona od poniedziałku, 18 lutego.

"Nietypową trasą będą jeździły autobusy linii 169 które, aby zabrać mieszkańców okolic ulic Łojewskiej i Łabiszyńskiej, w obu kierunkach (zarówno w kierunku pętli na Podgrodziu jak i Dworca Wschodniego), pojadą trasą objazdową zatrzymując się na tych samych przystankach. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na kierunek jazdy pokazany na wyświetlaczu autobusu" - wyjaśnia urząd miasta.

W czasie budowy tramwaje będą jeździły ulicą Rembielińską. Mogą występować jedynie kilkudniowe wstrzymania ruchu tramwajowego.

Spotkania informacyjne

Startuje też kampania informacyjna dla mieszkańców. Przede wszystkim odbędą się dwa spotkania informacyjne. Pierwsze zaplanowano na wtorek, 22 stycznia, w szkole podstawowej nr 379 imienia Szarych Szeregów przy Turmonckiej 2. Spotkanie potrwa od godz. 18 do ok. 20 i poświęcone będzie zmianom związanym z budową stacji Bródno.

W czwartek, 24 stycznia, w tych samych godzinach, w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbędzie się drugie spotkanie nt. zmian w rejonie stacji Zacisze i Kondratowicza.

Schemat zmian fot. Urząd Miasta

PAP/ran/b