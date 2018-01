Informacje

Ruszają przygotowania do akcji Żonkil fot. UM Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich szuka ochotników, którzy pomogą zorganizować szóstą już odsłonę społeczno-edukacyjną akcję "Żonkile". 19 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w getcie, wolontariusze przekażą mieszkańcom papierowe żonkile - symbol pamięci zrywu z 1943 roku.

Aby zostać wolontariuszem trzeba mieć skończone 14 lat, być zaangażowanym, dobrze zorganizowanym i odpowiedzialnym. Mile widziane są osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi i potrafiące pracować w grupie. Dodatkowym atutem jest znajomość języka angielskiego albo innego języka obcego.

Informacje Kolejna nagroda dla muzeum POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich po raz kolejny zostało wyróżnione. Grono wybitnych europejskich muzealników zdecydowało o przyznaniu warszawskiej... WIĘCEJ »

"Zadaniem wolontariuszy będzie rozdawanie papierowych kwiatów na ulicach Warszawy i informowanie o obchodzonej rocznicy. Osoby, które wezmą udział w tegorocznej odsłonie, będą miały okazję zwiedzić wystawę stałą Muzeum Polin, uczestniczyć w warsztatach komunikacyjnych i spotkaniach ze świadkami historii, a także poznać historię warszawskiego getta. Każdy otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie" - informują urzędnicy warszawskiego ratusza.

Zainteresowani powinni wejść na stronę Muzeum Polin i wypełnić znajdujący się tam formularz. Ważne, by pamiętać o terminach - zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego.

Ponad 300 tysięcy rozdanych kwiatów

W tym roku czeka nas już szósta odsłona akcji "Żonkile". Została ona zainicjowana przez Muzeum Polin w 2013 roku, z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Od tej pory w Warszawie w akcji wzięło udział ponad 2,5 tysięcy wolontariuszy, którzy rozdali ponad 300 tysięcy papierowych kwiatów.

Od kilku lat do akcji włączają się też polskie szkoły i biblioteki. Nauczyciele mają (i w tym roku również będą mieli) do dyspozycji specjalne materiały dydaktyczne dotyczące powstania w getcie warszawskim. Edukatorzy Muzeum Polin zapraszają również do korzystania z filmu "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943", jako narzędzia edukacyjnego.

Historię zrywu można też zgłębić za pomocą nowej platformy multimedialnej "Żydowska Warszawa", która jest dostępna na stronie muzeum. Znajduje się tam m.in. komiks wyjaśniający, skąd pochodzą żonkile oraz szczegółowy opis wydarzeń z 1943 roku.

Dlaczego żonkile?

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

Organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

ZOBACZ JAK W UBIEGŁYM ROKU OBCHODZONO ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA W GETTCIE:

kw/r