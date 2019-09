"Rurociąg powinien zacząć funkcjonować w piątek"

Informacje

- Wszystko wskazuje na to, że rurociąg będzie gotowy w piątek i będzie transportował całość ścieków - powiedział w środę po spotkaniu sztabu kryzysowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że wśród nieczystości dostających się do Wisły, nie ma ścieków przemysłowych.

Tydzień po tym, jak doszło do awarii kolektorów "Czajki" i ścieki zaczęły spływać do Wisły, prezydent stolicy podsumował dotychczasowe działania na kolejnym spotkaniu z dziennikarzami.

- Trwają prace naprawcze w rurociągu, który uległ awarii. Postępuje proces ustalania ponad wszelką wątpliwość przyczyn awarii i szacowane jest, co będzie potrzebne, by tę awarię usunąć. W tej chwili zostało usuniętych 12 metrów kwadratowych pokrywy betonowej, co pozwala lepiej ocenić sytuację – zaznaczył Trzaskowski.

Mowa o otulinie, która znajduje się w kolektorze i przykrywa dwa rurociągi ze ściekami.

Przekrój tunelu pod Wisłą fot. tvnwarszawa.pl

Jak mówił prezydent, wśród urzędników pojawiły się wątpliwości, czy kolektor wytrzyma obciążenie wynikające z prowadzonych na nim robót. - Wody Polskie stwierdziły, że mają ekspertyzy, które potwierdziły, że to miejsce wytrzyma to obciążenie - zaznaczył Trzaskowski. - Mam oświadczenie Wód Polskich, że wszystkie pozwolenie na budowę rurociągu dotarły - zapewnił. Przypomnijmy: w czwartek Radio Zet podało, że most budowany przez wojsko jest samowolą budowlaną.

Prezydent stolicy odniósł się również do procesu ozonowania ścieków wypływających z uszkodzonego kolektora do Wisły. – Rzeka jest dużo bardziej natleniona, co pomaga w samooczyszczeniu. Zabijamy skutecznie wszystkie bakterie w rzece. Ta technologia posiada atesty ministerstwa środowiska – podkreślił.

Dodatkowo włączone zostało mechaniczne oczyszczanie ścieków. - Poza ozonowaniem mamy specjalne kraty, które zostały włączone do tego systemu, by usuwać wszelkie zanieczyszczenia – wyjaśnił Trzaskowski.

Co ze ściekami przemysłowymi?

W środę rzeczniczka Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska Agnieszka Borowska przekazała, że w ściekach komunalnych zrzucanych do Wisły po awarii kolektorów, są też nieczystości przemysłowe z ponad stu zakładów. Jak przekazała, w związku z tym istnieje zagrożenie skażenia rzeki metalami ciężkimi.

Pilne! Niestety w ściekach komunalnych zrzucanych przez MPWiK są też ścieki przemysłowe z ponad stu zakładów, a więc zagrożenie skażenia metalami ciężkimi i sub. ropopochodnymi. Inspektorzy pozyskali listę podmiotów od firmy. Trwa analiza pozwoleń wodnoprawnych. — Agnieszka Borowska (@AgnieszkaBorows) 4 września 2019



Odniósł się do tego prezydent stolicy na środowej konferencji prasowej. - Ścieki przemysłowe nie trafiają do kolektora - zapewnił. - Ścieki przemysłowe muszą być zgodnie z prawem utylizowane w zupełnie inny sposób, ale myśmy podjęli decyzję i powiatowy inspektorat ochrony środowiska podjął decyzję, aby wprowadzić dodatkowe kontrole, żeby nie było sytuacji, w której ktoś wykorzysta awarię kolektora, aby dokonać nielegalnego spuszczenia nieczystości do Wisły - powiedział prezydent.

Fragment jednego z uszkodzonych rurociągów fot. Urząd Miasta

Trzaskowski zapewnił, że obecny w środę na posiedzeniu sztabu kryzysowego powiatowy inspektor potwierdził, że nie ma zagrożenia spływem ścieków przemysłowych. - Nie ma dzisiaj jakiegokolwiek komunikatu mówiącego o tym, że do rzeki trafiają ścieki przemysłowe - oświadczył.

Prezydent stolicy dodał, że nie zostało też potwierdzone zagrożenie metalami ciężkimi. - Przed chwilą rozmawiałem ze zwierzchnikiem pani rzecznik (GIOŚ) i umówiliśmy się przed chwilą, że będziemy podawali wspólne komunikaty. Nie zostało potwierdzone zagrożenie metalami ciężkimi. Nie ma takiego komunikatu. Nie wiem, czy pani rzecznik mówi o potencjalnych, wydumanych problemach, czy o prawdziwych - powiedział.

W piątek start rurociągu

Prezydent podkreślił też, że nie jest w stanie powiedzieć, ile będzie trwała naprawa kolektora. Szacowane są też koszty działań, które mają niwelować skutki awarii.

Z informacji Rafała Trzaskowskiego uzyskanych od Wód Polskich wynika, że tymczasowy rurociąg ściekowy na moście pontonowym zacznie funkcjonować w piątek wieczorem. - I że jest przygotowany do tego, żeby transportować cztery metry sześcienne (nieczystości - red.). To oznacza, że całość tych ścieków będzie transportowana przez rurociąg. Chyba że będziemy mieli do czynienia z jakimś wielkim opadem deszczu – zastrzegł prezydent Warszawy.

Do awarii jednego z kolektorów, przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", doszło 27 sierpnia. Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak 28 sierpnia i ten przestał funkcjonować. Od tego dnia ścieki zrzucane są do Wisły.

Premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie tymczasowego rurociągu. Władze Warszawy podkreślają, że woda z kranów jest zdatna do picia.

Budowa rurociągu, którym popłyną ścieku fot. Tomasz Gzell / PAP

ran/PAP/b