Informacje

Stołeczny ratusz fot. Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Liderzy kilku miejskich stowarzyszeń zmierzą się w prawyborach. Zwycięzca ma ich reprezentować w walce o fotel prezydenta Warszawy. Najbardziej znany miejski aktywista nie weźmie w nich jednak udziału. Jak pisze "Gazeta Stołeczna", Jan Śpiewak zapewnił sobie za to poparcie lewicy.

Informacja o tym, że partia Razem i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej poprą Śpiewaka w Warszawie pojawiła się na internetowej stronie "Stołecznej" w poniedziałek przed południem, na kilka godzin przed zapowiedzianą przez ruchu miejskie konferencją o prawyborach. To o tyle znaczące, że wywodzący się z tego środowiska Śpiewak w samych prawyborach startować nie zamierza, bo - jak relacjonuje "Stołeczna" - nie ma zaufania do ich regulaminu.

Ale to nie znaczy, że nie zamierza startować w wyborach, choć oficjalnie niczego wciąż nie potwierdza: - Wiele na to wskazuje, że domykamy ostatnie szczegóły porozumienie i że będę kandydował na prezydenta Warszawy - mówi enigmatycznie w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem, też nie chciała potwierdzić, że Śpiewak będzie wspólnym kandydatem. - Jeśli chodzi o kandydaturę na prezydenta, to będziemy ją ogłaszać w najbliższym czasie. O swoich planach związanych z Warszawą powiemy więcej na jutrzejszej konferencji prasowej, w której uczestniczyć będą: Adrian Zandberg, Jan Śpiewak, Paulina Piechna-Więckiewicz z Inicjatywy Polskiej oraz Dagmara Misztela z Zielonych - dodała.

Nie chcą razem z Razem

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika z kolei, że lewicowi działacze wystosują zaproszenie do współpracy do innych ruchów miejskich, w tym członków koalicji skupionej wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Porozumienie na tej linii nie doszło do skutku, bo ruchy miejskie miały być sceptyczne wobec dopuszczania na listy wyborcze polityków Partii Razem, a w MJN niechętnie patrzą z kolei na kandydaturę Śpiewaka, z którym rozstali się w atmosferze konfliktu.

Tymczasem MJN zapowiedziało, że chce ogłosić prawybory na kandydata na prezydenta miasta. W poniedziałek ogłoszono nazwiska - będą to Justyna Glusman ze stowarzyszenia Ochocianie, Aneta Skubida ze stowarzyszenia Wola Mieszkańców i Robert Łuczak, ekspert od zrównoważonego rozwoju miast z Uniwersytetu Warszawskiego.

Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), były polityk Platformy Obywatelskiej i były wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.

ZOBACZ MATERIAŁ: ŚPIEWAK PROPONUJE PARK CENTRALNY

PAP/ran/r