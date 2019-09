"Rozpoczęło się tłoczenie ścieków"

Informacje

Wody Polskie testują działanie awaryjnych wodociągów, które mają odprowadzać do "Czajki" ścieki spływające do Wisły.

W poniedziałek rano rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel podał najnowsze informacje na temat pracy systemu. Zaznaczył, że trwają próby.



Jak podkreślił w rozmowie z tvnwarszawa.pl, częścią testów jest "tłoczenie ścieków, które się rozpoczęło". I dodał, że obecnie moc przesyłowa wynosi 60 procent. - Będzie stopniowo zwiększana - powiedział Kieruzel.

Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie moc przesyłowa osiągnie 100 procent.

Przygotowania do startu rurociągu fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

Miały ruszyć w weekend

Początkowo zakładano, że awaryjne rurociągi rozpoczną pracę w weekend. Jednak, jak powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, "w niedzielę okazało się, że jedna z nitek rurociągu wymaga przekonstruowania".

Dworczyk wyjaśniał, że zakończono prace na moście pontonowym w miejscu, gdzie będzie wejście do kolektora oczyszczalni oraz zakończono próby szczelności. "W trakcie trwających prób okazało się, że trzeba pewne zmiany wprowadzić w samym doprowadzeniu do pomp" - przekazał Dworczyk.

Miasto szuka przyczyn

W niedzielę z dziennikarzami spotkał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - W tej chwili odsunięta jest 1/3 pokrywy betonowej. Wadliwa część rurociągu też została usunięta, trwa badanie całego rurociągu, dalej ściągana jest betonowa pokrywa - relacjonował.

- Równolegle trwają przygotowania, aby naprawić właściwy kolektor oraz rurociąg - dodał.

Ile potrwa naprawa? - Chciałbym podawać informacje, które są sprawdzone. Widać postęp prac, ale musimy sprawdzić, bo skoro nastąpiło rozszczepienie w momencie łączenia miejsc pod obejmą, wszystkie miejsca, w których rurociąg był łączony, musimy mieć pewność, czy trzeba wymienić odcinek rurociągu, czy cały - mówił prezydent.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i dzień później. Od 28 sierpnia nieczystości są zrzucane do Wisły.

Władze stolicy zapewniają, że woda płynąca w kranach jest zdatna do picia.

