Informacje

Charakterystyczne warszawskie budynki, ludzie na dachach i koła symbolizujące "rozpędzoną stolicę". Na wschodniej ścianie siedziby Zarządu Dróg Miejskich powstał olbrzymi mural.



Mural ZDM-u powstał we współpracy z malarzem Tytusem Brzozowskim. To wielowymiarowa opowieść o mieście.

- Dla artysty to jest wprost wymarzone zadanie. Ja uwielbiam murale, jestem również architektem i bardzo się cieszę, że moja sztuka może zaistnieć w przestrzeni miejskiej – mówi Tytus Brzozowski w rozmowie z TVN24.

Do wykonania dzieła potrzebnych było kilkaset litrów farby. Autor wraz z kilkuosobowym zespołem pracował przez kilka tygodni.

Charakterystyczne warstwy

- Dla mnie zawsze bardzo ważni są okoliczni mieszkańcy, bo to jest coś, co będą odbierać każdego dnia. Dlatego wszystkie moje murale opowiadają o najbliższej okolicy, w której się znalazły i o jej historii – dodaje artysta. - Wydaje mi się, że dla Warszawy czyli miasta pełnego ślepych ścian, w którym brakuje koloru jest to świetne rozwiązanie - ocenia.

Przedstawione na muralu miasto składa się z kolejnych, charakterystycznych dla stolicy warstw. "Na samym dole znalazły się kamienice z typowymi dla Starego Miasta domkami na dachach. Wyżej pojawiły się budynki z późniejszego okresu rozwoju miasta, niegdyś znajdujące się nieopodal miejsca, w którym powstaje mural. Są tu nieistniejące już kamienice spod adresów: Chmielna 98 i 108 oraz Złota 75" - czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Miejskich.

Powyżej znajduje się rotunda przynależąca do gmachu Ministerstwa Komunikacji oraz ulica Chałubińskiego, domknięta zestawieniem dwóch wież – Marriotta oraz Elektrimu. Obok stanął najbardziej rozpoznawalny warszawski budynek – Pałac Kultury i Nauki. Ostatnim składnikiem malowidła jest kaplica kościoła Zbawiciela.

1/3 Nowy miejski mural na Chmielnej fot. ZDM 2/3 Nowy miejski mural na Chmielnej fot. ZDM 3/3 Nowy miejski mural na Chmielnej fot. ZDM





Mural dopełniają mosty, czyli element związany z działalnością ZDM, oraz znajdujący się dachach i kominach ludzie, którzy reprezentują gwarne warszawskie życie.

W projekcie pojawiają się też charakterystyczne dla Brzozowskiego drobne elementy surrealistyczne, takie jak kości do gry rozrzucone wśród zabudowy.

Nie tylko w Warszawie

Murale ozdabiają coraz częściej puste ściany, stare kamienice, szare osiedla i bloki. Na przykład w Łodzi, gdzie – jak ocenia Teresa Latuszewska–Syrda z fundacji "Urban Forums" - to jedna z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejsza miejska marka. - Organizujemy wycieczki szlakiem murali, które cieszą się ogromną popularnością – informuje.

"Dziewczynka z konewką" to z kolei jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych malowideł w Białymstoku. Stała się wizytówką miasta, a jej wizerunek powielany jest na znaczkach, kubkach i gadżetach

- Ludzie zza granicy przyjeżdżają pod ścianę, bo to jest jeden z najważniejszych punktów, który muszą odwiedzić i zrobić sobie zdjęcie – mówi Katarzyna Zagłoba z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku.

Murale mogą być trójwymiarowe, klasyczne i nowoczesne – rodzaj i temat malowideł to kwestia fantazji i twórczej inwencji artysty.

- To sztuka w zasięgu ręki – podsumowuje Latuszewska -Syrda.

1/6 Elementy na muralu fot. ZDM 2/6 Elementy na muralu fot. ZDM 3/6 Elementy na muralu fot. ZDM 4/6 Elementy na muralu fot. ZDM 5/6 Elementy na muralu fot. ZDM 6/6 Elementy na muralu fot. ZDM











ab/ec