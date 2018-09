Rozenek zapowiada powołanie pełnomocniczki do spraw równości

Informacje



Powołanie pełnomocnika prezydenta Warszawy i rady do spraw równości i przeciwdziałania dyskryminacji - zadeklarował kandydat SLD Lewica Razem na prezydenta Warszawy Andrzej Rozenek.

Na wstępie swojej konferencji Rozenek oświadczył, że jest to bardzo ważny dzień w jego kampanii, gdyż decyzja o powołaniu nowej instytucji w samorządzie w stolicy "jest niezwykle istotna i być może kluczowa" w zakresie polityki społecznej. Przypomniał, że "Miasto społeczne Warszawa" jest hasłem jego kampanii.

Pełnomocniczka do spraw równości

Rozenek poinformował, że jeżeli zostanie prezydentem stolicy, to funkcję pełnomocniczki prezydenta do spraw równości i przeciwdziałania dyskryminacji, pełniłaby Katarzyna Kądziela - jedna z liderek Inicjatywy Feministycznej, członkini Komitetu Obywatelskiego "Ratujmy Kobiety", dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.

- Jesteśmy dumnymi mieszkankami i mieszkańcami dumnego miasta i wiemy jak zrobić, żeby nam wszystkim było lepiej - zapewniła Kądziela. Według niej na początku konieczny będzie "szeroki audyt równości", czyli to "jak wygląda kwestia realizacji konstytucyjnej zasady równości" na przykład na uczelniach i we wszystkich placówkach samorządowych.

Chodzi też o ratusz, szkoły i placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, ośrodki sportowe i urzędy pracy. - Ten audyt posłuży do przygotowania planu naprawczego tam, gdzie taki plan będzie potrzebny i planu działania dla wszystkich, aby doprowadzić do tego, żeby stolica była miastem równości - podkreśliła.

Audyt w szkołach

Kądziela wyjaśniła, że chodzi między innymi o "niedyskryminowanie nikogo z żadnej przyczyny". - Żeby nasze miasto było także miastem równości jeśli chodzi o poglądy dotyczące wyznania i religie - dodała. Jak zaznaczyła, chodzi o to by w Warszawie zaczęto realizować zasadę neutralności światopoglądowej w życiu publicznym, która jest zapisana w konstytucji.

- Będziemy przyglądać się temu i zrobimy stosowny audyt, w jaki sposób realizowana jest w warszawskich szkołach i przedszkolach zasada neutralności, a także czy lekcje są dostępne dla wszystkich uczennic i uczniów, a lekcje religii są organizowane w sposób wygodny dla wszystkich - zadeklarowała. Dodała, że lewica będzie dążyła też do tego, "aby miasto stołeczne Warszawa podpisało kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym".

Chce też "dbać o równość kobiet i prawa kobiet zwłaszcza tam, gdzie te prawa są naruszane, np. w obszarze polityki zdrowotnej miasta".

- Doprowadzimy do tego, aby każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Warszawy mógł korzystać z publicznej edukacji, aby każda i każdy z nas mógł korzystać z antykoncepcji i każdej jej metody, którą sam wybierze, a nikt mu nie będzie jej narzucał - zapowiedziała Kądziela. Chciałaby także, aby była znana publicznie "lista lekarzy warszawskich, którzy podpisali tzw. klauzulę sumienia".

"Potrzeby są ogromne"

Pytana przez PAP o szacowany budżet pełnomocniczki do spraw równości i przeciwdziałania dyskryminacji, Kądziela zapewniła, że "budżet będzie odpowiedni do realizowania tego programu, w stosunku do potrzeb jakie są, a te potrzeby są naprawdę ogromne". - Równość i prawa człowieka też muszą kosztować - podkreśliła.

Obecnie w warszawskim ratuszu działa podobne stanowisko do tego, które proponuje Rozenek. To pełnomocnik Prezydenta Warszawy do spraw równego traktowania. Od 2009 roku funkcję tę pełni Karolina Malczyk, wicedyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

PAP/kw/b