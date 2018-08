Rozbudują system sterowania. 40 skrzyżowań i nowe wyświetlacze

Informacje

- Rozwijamy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem już od ponad dekady. Teraz przyszedł czas na jego gruntowną modernizację. Dzięki niej "zielona fala" obejmie kolejnych 40 skrzyżowań. Rozbudowa systemu nie tylko go usprawnia, ale też umożliwia nam łatwe przyłączanie do niego kolejnych ulic i skrzyżowań – powiedziała na środowej konferencji prasowej Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Wyświetlacze do wymiany

To było możliwe, dzięki nowej umowie z firmą Siemens, która obowiązuje do 2025 roku. Jak stwierdziła Kaznowska, rocznie ma być przyłączanych do systemu po pięć skrzyżowań. W najbliższym czasie zaplanowano między innymi, by objął Modlińską od mostu Grota do trasy mostu Północnego.

System ma objąć również skrzyżowanie Marszałkowska – Królewska, gdzie czasowo zlikwidowano lewoskręt po groźnych wypadkach. Zmiana nastąpi w przyszłym roku.

Zmiany obejmują też miejsca, gdzie system już działał. - Wymienione zostały praktycznie wszystkie kamery na skrzyżowaniach - zaznaczył Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, któremu system podlega.

Inteligentny system

Podkreślił, że poprawiła się przede wszystkim rozdzielczość na ekranach, dzięki czemu jest czytelniejszy obraz. – Do wymiany są wyświetlacze mówiące o utrudnieniach, które mamy na bramownicach w pięciu miejscach. Na dzisiaj są bardzo mało funkcjonalne i czytelne poprzez ograniczone możliwości komunikowania się – przyznał Puchalski. - Te tablice będą zupełnie inaczej wyglądały, będzie zapewniona pełna i dynamiczna informacja dla kierowców - obiecał.

Firma Siemens zapewniła z kolei, że dostarcza jeden najnowocześniejszych systemów sterowania ruchem w Polsce. - Po 10 latach funkcjonowania system rośnie. Doszło do przejścia z technologii analogowej na cyfrową. Oprogramowanie, z którego korzystają operatorzy, umożliwia bardzo skutecznie planowanie przyszłych działań strategicznych poprawy walorów sterowania i nadzoru - zapewnił Dariusz Obcowski z firmy Siemens.

I dodał, że system będzie ulepszany wraz wchodzącymi w życie nowinkami technologicznymi. Chodzi między innymi o zbierani informacji z pojazdów jeżdżących po stołecznych jezdniach.

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania Ruchem obejmuje 268 skrzyżowań. Na system składają się dziesiątki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice informujące o utrudnieniach. Całość oparta jest o sieć kamer i czujników, wykrywa natężenie ruchu i dostosowuje do niego programy sygnalizacji.

