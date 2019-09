Rozbita szyba na nowej stacji metra

Informacje

Pasażerów, wchodzących na nową stację metra przy Trockiej na Targówku, "wita" rozbita szyba.

Uszkodzona wiata stoi od strony nowego odcinka Pratulińskiej, przy jezdni w kierunku św. Wincentego. Jedna z szyb w całości pokryta jest siecią "pajączków".

Zgłoszona jako akt wandalizmu

Jak podaje Anna Bartoń z Metra Warszawskiego, do dewastacji doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych.

- Sprawa została zgłoszona na policję jako akt wandalizmu. Zabezpieczony jest również monitoring - informuje. - Szyba zostanie oczywiście wymieniona – zapewnia rzeczniczka spółki. Nie podaje jednak konkretnej daty.

Jak dodaje, na pozostałych nowych stacjach metra nie odnotowano żadnych uszkodzeń.

"Popularność jest dla nas dużym zaskoczeniem"

W niedzielę 15 września minutę po godzinie 12, pierwszy pociąg z pasażerami odjechał ze stacji Trocka w kierunku ronda Daszyńskiego. Od tej pory II linia metra po wschodniej stronie Wisły nie kończy się na stacji Dworzec Wileński. Pociągi zatrzymują się na trzech nowych stacjach na Pradze Północ i Targówku.

Jak podała Bartoń, w niedzielę z pociągów M2 skorzystało ponad 104 tysiące warszawiaków, z czego aż 40 proc. (42 tysiące) wyłącznie na nowych stacjach: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Dla porównania - w poprzednią niedzielę drugą linią metra jechało 30 tysięcy pasażerów.

- Myślę, że ta skala jest wynikiem zaciekawienia przyszłych pasażerów tym, jak wyglądają nowe stacje i połączenia komunikacyjne, a także chęcią zobaczenia tras i dojścia do nich - mówiła.

"Metro dojechało na Targówek"

- Otwieramy trzy kolejne stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy, Trocka. Dzisiaj będziemy mogli przejechać tą linią metra. Od dzisiaj metro będzie już normalnie funkcjonować - powiedział w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że metro będzie dalej rozbudowywane. - Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będziemy mieć kolejne dobre informacje dotyczące tym razem stacji na Woli - mówił.

- Tych stacji metra i po tej stronie Wisły, i po drugiej stronie Wisły będzie coraz więcej. Mam nadzieję, że to będzie zmieniało życie warszawianek i warszawiaków - ocenił.

Trzaskowski podkreślił przy tym, że "jest to jedna z największych inwestycji w Warszawie". - To ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to są pieniądze z Unii Europejskiej - przypomniał. Poinformował ponadto, że trwają prace koncepcyjne nad trzecią linią metra.

