Informacje

Rozbiórka przy Towarowej Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Informację o rozbiórce przy Towarowej 30 otrzymaliśmy od naszego czytelnika. To teren położny niedaleko skrzyżowania z Grzybowską.

Pozwolenie z 2016 roku

Informacje Rozbiórka zabytkowej willi Granzowa: wznowienie śledztwa Śledczy postanowili raz jeszcze zająć się sprawą kontrowersyjnego wyburzenia zabytkowej willi Granzowa w Rembertowie. Pierwsze śledztwo zostało... WIĘCEJ »

Ciężki sprzęt wjechał na teren, gdzie znajdują się budynki biurowe, produkcyjne i portiernia. Od kierownika prac usłyszeliśmy, że potrwają około miesiąca. Pozwolenie na rozbiórkę wydał urząd dzielnicy blisko dwa lata temu.

- Ten teren jest wpisany do rejestru zabytków ze względów archeologicznych, ale nie chodzi o budynek tylko teren. Opinia stołecznego konserwatora dotycząca rozbiórki była pozytywna - zaznacza Mariusz Gruza, rzecznik dzielnicy Wola.

I dodaje, że do urzędu trafił również wniosek o pozwolenie na budowę.

- Złożyła go spółka Nu Semi. Wnioskowali o możliwość budowy hotelu, było to procedowane w urzędzie, ale inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Nie zrobił tego – wyjaśnia Gruza.

Teraz dzielnicowy ratusz zdecyduje, że wniosek zostaje bez rozpoznania z "uwagi na brak uzupełnienia". Rzecznik dzielnicy podkreśla, że inwestor będzie mógł się ponownie starać o pozwolenie na budowę, ale będzie musiał rozpocząć całą procedurę od nowa.

Nie udało nam się skontaktować z firmą Nu Semi.

ran/mś